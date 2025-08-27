Fiorentina, Piccoli da record: è il secondo giocatore più costoso di sempre

Firenze, 27 agoto 2025 – È stato un nome a lungo chiacchierato durante l'estate, ma alla fine la Fiorentina ha fatto il passo decisivo per acquistarlo. Così Roberto Piccoli è diventato un nuovo giocatore viola, con l'ufficialità che è arrivata pochi giorni fa.

Arriva dal Cagliari dopo una stagione ottima, nella quale ha messo a referto 11 gol e 4 assist in 40 gare totali tra Serie A e Coppa Italia. Completerà un reparto formato da Kean e Dzeko e darà la possibilità a Pioli di variare tra un attacco con un'unica punta e un attacco a 2. Il suo acquisto, inoltre, si colloca direttamente nella top 10 dei giocatori più costosi di sempre della viola, precisamente al secondo posto.

Il costo finale dell'operazione è di 25 milioni più bonus, 2,4 in meno di Nico Gonzalez, che nella stagione 2021-22 si è trasferito dallo Stoccarda proprio alla Fiorentina per 27,4 milioni di euro. Al terzo posto, invece c'è Juan Cuadrado, ora giocatore del Pisa, che nella stagione 2013-14 è passato dall'Udinese alla viola per 21 milioni di euro.

In quarta posizione troviamo Sofyan Amrabat, costato 19,5 milioni, mentre al quinto posto c'è Albert Gudmundsson, che ora è diventato ufficialmente un nuovo giocatore viola: per lui siamo intorno ai 19 milioni di euro, per la precisione 18,9. La sesta posizione è condivisa da tre giocatori, costati entrambi 17 milioni di euro: si tratta di Alfred Duncan, Giovanni Simeone e Nuno Gomes, quest'ultimo trasferitosi dal Benfica alla Fiorentina nella stagione 2000-01. Il nono posto è tutto di Kouamé, acquistato dalla viola per 16,5 milioni di euro dal Genoa, mentre chiude la top 10 Nicolò Fagioli, ex centrocampista della Juventus ora definitivamente alla Fiorentina per un totale di 15,5 milioni di euro. Per Piccoli, quindi, è stato fatto un esborso importante da parte della società, che dimostra come quest'ultima creda che possa essere l'uomo giusto per rinforzare l'attacco della squadra. Nella prima gara di campionato contro il Cagliari la Fiorentina è stata tutt'altro che impeccabile, soprattutto nella creazione e nella capitalizzazione delle occasioni offensive. Piccoli è chiamato ad aiutare Kean a rendere il reparto offensivo della viola uno dei migliori della Serie A: riuscirà a ripetersi dopo l'ottima stagione con il Cagliari?