Calendario Serie A: un percorso complesso per la Fiorentina con scontri diretti cruciali

Un avvio soft (che però sarà complicato dal playoff di agosto per accedere alla fase a girone unico della Conference), due cicli di ferro (uno a ottobre, l’altro a inizio 2026) prima di un finale a dir poco da brividi con tre scontri diretti nelle ultime quattro giornate. L’urna elettronica che ha dato vita al calendario della prossima Serie A ha tracciato per la Fiorentina un cammino apparentemente più complesso del previsto, con la trasferta di Cagliari del 24 agosto - è altamente probabile che si giochi di domenica - che inaugurerà il campionato di Ranieri e soci. Fatalità, due delle poche squadre ancora alla ricerca di un allenatore dopo gli addii di Nicola e Palladino. Come noto, i viola inizieranno la loro Serie A con due match lontano dal Franchi - ancora oggetto di lavori fino al termine della prima sosta per le Nazionali - e dopo il debutto in Sardegna saranno chiamati ad affrontare il Torino del fiorentino Baroni ai piedi delle Alpi. Il debutto casalingo avverrà così contro i campioni d’Italia del Napoli alla 3’ giornata, che precederà di due weekend l’attesissimo derby contro il Pisa (manca da 34 anni!) previsto per il 28 settembre all’Arena Garibaldi. Da quel momento partirà il primo tour de force per i viola, che nelle successive tre gare se la vedranno nell’ordine con Roma, Milan, Bologna ed Inter, un frullatore di difficoltà che sarà bissato a gennaio (tra l’ultima del girone d’andata e il giro di boa) in virtù dei match con Lazio, Milan e Bologna uno dietro l’altro (e due turni dopo la Fiorentina sarà di scena al Maradona).

Finita qui? Nemmeno per sogno, visto che le vere e proprie montagne russe - se si eccettua il match del 23 novembre al Franchi con la Juve - saranno quelle che i viola vivranno in tre degli ultimi quattro turni: in attesa di capire quanta strada faranno Kean e soci in Conference il rush finale in A mette in programma le sfide con Roma, Genoa, Juve e Atalanta (l’ultima giornata sarà dunque in casa). Un finale mai così thriller.

Andrea Giannattasio