Cambi da fare dopo i primi 45’. Alla fine resta tanto rammarico

Resta un grande rammarico alla fine dei 94 minuti della sfida di San Siro. Se Palladino avesse schierato, quanto meno all’inizio dei secondi 45 minuti, una formazione diversa rispetto a quella messa in campo dal primo minutpo, come sarebbe andata a finire? Certo è che con le ipotesi si va poco lontano, ma la sensazione che ci lascia la sfida bis contro la squadra scudettata è che siamo stati capaci di farci del male da soli al di là degli errori arbitrali evidenti. Un primo tempo troppo remissivo, con la trazione tutta indietro, incapaci di arrivare a centrocampo tenendo un po’ la palla per fare respirare la squadra e allentare la pressione. Quando alla fine del primo tempo siamo riusciti a salire con convinzione e con semplicità, cross da destra a sinistra, è nato il rigore. Di ritorno dall’intervallo stessa squadra, stesso schieramento e stessa passività: elementi che hanno consentito il raddoppio avversario.