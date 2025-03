Camomilla e un po’ di valeriana. Poca roba ma tre punti d’oro

Poca roba ma tre punti. Quelli servivano, e non c’è bisogno di spiegare il perché. La Fiorentina colpisce subito grazie alla combo Dodo-Gosens (il secondo è il pezzo meglio, il capitano vero) e poi smette di giocare. Non è la prima volta. La filosofia di Palladino questa è. L’alchimista sa come si fa a costruire calcio: Melatonina, valeriana, biancospino e camomilla. Questa squadra combatte l’insonnia. Puoi chiamarlo pragmatismo. O noia. Dipende. Sì, certo, serviva la vittoria. Ovvio. Banale. Logico. Non si può chiedere spettacolo quando vieni da tre sconfitte filate. Solo che il calcio questa stagione è davvero una parola aliena. E questo dispiace un po’, anche se chissà, presi questi tre punti, Palladino si fa prendere da una sana voglia di pallone. Non sarebbe male, anche se alla fine contano i punti in classifica e arrivare in Europa League, il vero obiettivo di questa stagione. E ora c’è Atene. Brutti ricordi. Vediamo di cancellarli.