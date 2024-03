Che discussione fra i due viola. Ranieri non ci sta e si ribella. Scintille e ’paroloni’ contro Jack

Dieci minuti al termine di Maccabi Haifa-Fiorentina, punteggio sul 3-3. Azione confusa all’altezza del centrocampo, poi la palla va via e le telecamere indugiano su un litigio tra Ranieri e Bonaventura. Scintille fra compagni di squadra, con il labiale del difensore che è inequivocabile. "Stai zitto eh, gioca. Non mi rompere il c…, stai zitto e gioca". Cose di campo, che appunto restano in campo. Bonaventura è stato il primo a correre sotto il settore ospiti per festeggiare. Nota a margine: Vincenzo Italiano era diffidato ed è stato ammonito. Seguirà la partita di ritorno dalla Tribuna. Anche Milenkovic sarà squalificato.