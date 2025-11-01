Che guaio si ferma Gosens. Fortini-Parisi, che duello

Robin Gosens non sarà a disposizione per la sfida di domenica contro il Lecce. Al netto di un report medico che ancora non c’è, l’assenza del laterale tedesco è ormai certa. Nel finale del match di mercoledì a San Siro ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra che lo terrà ai box per qualche giorno. Tradotto: niente Lecce, difficilmente verrà rischiato in Conference League contro il Mainz, e resta in forte dubbio anche per la trasferta con il Genoa, ultimo impegno prima della sosta. Proprio la pausa per le nazionali potrebbe indurre lo staff viola a non forzare i tempi, così da riaverlo completamente recuperato alla ripresa contro la Juventus.

Il Gosens visto finora è lontano parente del giocatore che nella scorsa stagione aveva trascinato la Fiorentina con 8 gol e 9 assist. Tuttavia, la sua leadership e la sua personalità restano elementi fondamentali in un momento così delicato. Robin continuerà a far sentire la propria presenza nello spogliatoio e sarà di certo accanto ai compagni anche nel pre partita, ma in campo sulla sinistra dovrà andare qualcun altro.

Ed eccoci al ballottaggio naturale. Da una parte c’è Niccolò Fortini, in rampa di lancio dopo aver già mostrato sprazzi interessanti ed essersi fatto notare con l’assist per Dzeko nella trasferta di Vienna. Dall’altra, Fabiano Parisi, sicuramente più esperto ma ancora in cerca di continuità dopo un inizio di stagione sotto tono. Pioli dovrà scegliere anche in base al sistema di gioco del Lecce di Di Francesco, un riconoscibilissimo 4-3-3. Fortini ha dalla sua entusiasmo e fiducia da parte di tutto l’ambiente, mentre Parisi può offrire - come detto - maggiore esperienza, dote che in un momento complesso come questo può risultare decisiva. La scelta non è scontata e la sfida è aperta. La palla passa a Pioli.

Alessandro Latini