Fiorentina-Como 1-2: Addai gela il Franchi al 94’. Vittoria in rimonta dei lariani

Firenze, 21 settembre 2025 – Colpo del Como che sbanca in rimonta l’Artemio Franchi battendo 2-1 la Fiorentina. A mettere la firma più pesante sul blitz dei lariani, al primo successo esterno della stagione, ci ha pensato il classe 2000 Jayden Addai, che in pieno recupero ha ricevuto la palla da Nico Paz e, dopo aver disorientato Pongracic con una finta, ha freddato di destro De Gea. Una punizione finale piuttosto severa per la Fiorentina, che era partita con il turbo inserito, siglando al 6’ minuto il vantaggio con Mandragora e giocando un primo tempo di qualità, energia e aggressività. Caratteristiche che gli uomini di Pioli – usciti tra i fischi del pubblico del Franchi dopo il triplice fischio di Bonacina – non hanno saputo mettere in campo anche nella ripresa, nella quale il Como, anche grazie ai cambi operati da Fabregas, ha aumentato la qualità dei colpi e la velocità d’esecuzione, trovando prima il pari con Kempf (al 64’) e poi il guizzo del sorpasso al 94’ con Addai.

La sblocca il mancino di Mandragora al 6’

Pioli opta per il passaggio al 4-4-2 e la Fiorentina parte con il piede giusto, perché riesce a soffocare le fonti di gioco dei lariani, passando in vantaggio dopo appena 6’: tutto nasce da una punizione conquistato al limite dell’area da Moise Kean. Sul pallone va Mandragora che si fa respingere la prima conclusione ma poi ne scocca una seconda con il collo esterno sinistro, che si insacca nell’angolino alle spalle di Butez. Un gol che infonde grande fiducia nei viola, i quali per larghi tratti del primo tempo lasciano sì il possesso palla tra i piedi della formazione ospite, ma esercitano grande pressione sugli avversari. I lariani non riescono così a trovare ritmo, a rendersi pericolosi ed anzi perdono palloni preziosi prestando il fianco alle ripartenze della Fiorentina (costretta al 22’ a rinunciare per un problema al ginocchio a Lamptey, sostituito dal giovane Fortini) che si divora almeno un paio di occasioni con Moise Kean (piuttosto ghiotta quella fallita al 36’ a tu per tu con Butez). Nel finale di frazione arriva però un fisiologico calo dei toscani, che permette al Como di rialzare la testa: è Morata, al 39’, a mettere la firma sulla palla gol ospite più nitida dei 45’ iniziali: lanciato da un’intuizione di Nico Paz a tu per tu con De Gea, l’attaccante spagnolo cerca di superare il portiere avversario e si defila troppo scoccando poi una conclusione non velenosa. Prima dell’intervallo c’è poi spazio anche per un episodio da moviola, quando l’arbitro Bonacina fischia un calcio di rigore per un contatto tra Nicolussi Caviglia e Bonacina, ma poi viene corretto dal VAR che derubrica la penalità in semplice calcio di punizione. A batterla è Nico Paz che si fa ribattere la conclusione: ne nasce così un’azione prolungata che Diogo Carlos finalizza con un gol, ma lo fa in posizione di evidente fuorigioco, graziando così la Fiorentina che può tornare negli spogliatoi sempre in vantaggio.

Kempf e Addai firmano il sorpasso nella ripresa

Dopo l’intervallo, Fabregas decide di mescolare le carte per trovare maggiore incisività in attacco e getta in mischia Jesus Rodriguez al posto di Vojvoda. I suoi uomini provano a rispondere presente alzando i ritmi e rendendosi pericolosi in due occasioni ravvicinate con Sergi Roberto, che prima scalda i guanti con De Gea con una botta di destro dal limite e poi non trova la porta da posizione favorevole. La Fiorentina però regge l’urto e allora l’allenatore dei lariani toglie anche Morata e Kuhn sostituendoli con Douvikas e Addai, mentre Pioli punta sulla freschezza di Sohm e Fagioli, al posto di Fazzini e dell’acciaccato Mandragora. Proprio i due neoentrati nelle file dei comaschi confezionano al 65’ una palla gol ghiotta che il greco, a pochi passi dalla porta non sfrutta. Il pari ospite è però dietro l’angolo: l’azione prosegue e porta a un calcio di punizione che Nico Paz batte con il contagiri pescando la testa di Kempf che supera De Gea con una traiettoria diretta sul secondo palo. Una rete che riequilibra i valori e lancia la lunga volata finale della gara, nella quale il Como continua a spingere e la Fiorentina, rimasta un po’ troppo schiacciata in basso con il baricentro, prova ad alleggerire la pressione grazie anche all’innesto di Dzeko. Alla fine, però, la Viola paga i tanti errori di pulizia e tecnica proprio sullo striscione del traguardo subisce il beffardo sorpasso avversario: al 94’, infatti, Nico Paz pesca con un lancio sulla corsia laterale Addai che disorienta Pongracic con una finta perfetta e fulmina di destro De Gea per il definitivo 2-1 lariano.

Il tabellino:

Fiorentina (4-4-2): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri (dal 77’ Viti), Gosens; Lamptey (dal 22’ Fortini), Mandragora (dal 63’ Fagioli), Nicolussi Caviglia, Fazzini (dal 63’ Sohm); Kean, Piccoli (dal 78’ Dzeko). All. Pioli.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle (dall’82’ Posch); Sergi Roberto (dal 96’ Goldaniga), Perrone; Kuhn (dal 61’ Addai), Nico Paz, Vojvoda (dal 46’ Jesus Rodriguez); Morata (dal 62’ Douvikas). All. Fabregas.

Marcatori: Mandragora (Fiorentina 6’), Kempf (Como), Addai (90'+4’).

Note – Ammonizioni: Vojvoda (Como), Pongracic (Fiorentina), Pioli (Fiorentina), Sergi Roberto (Como), Ranieri (Fiorentina), Kempf (Como), Dodò (Fiorentina).