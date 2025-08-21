Conference League, Polissya-Fiorentina 0-3: Kean, Gosens e Gud tre squilli per l’Europa
Netto successo in trasferta della squadra di Pioli che domina la gara anche in 10 per un tempo a causa dell’espulsione di Kean per fallo di reazione
Presov (Slovacchia), 21 agosto 2025 – Tris europeo della Fiorentina che in casa degli ucraini del Polissya (per ovvi motivi legati alla guerra in corso, si gioca a Presov, in Slovacchia) dilaga nell’andata del playoff di Conference League. Messa un’ipoteca sul passaggio del turno in prospettiva del ritorno fra 7 giorni a Reggio Emilia, vista l’indisponibilità per lavori dello Stadio Franchi.
La Fiorentina parte subito forte e sfiora il gol con Gosens di testa dopo un minuto e mezzo. Al 7’ Kean prende palla a sinistra, si accentra e segna con la complicità del portiere. Gli ucraini cercano di reagire, ma le parate di De Gea li fermano e al 32’ Gosens insacca da dentro l’area di rigore raccogliendo un cross deviato.
Gli ucraini ci provano, ma non passano, troppo evidente il divario tra le due squadre. I viola si complicano la vita nel finale del primo tempo con l’espulsione di Kean (fallo di reazione) e giocano in dieci tutta la ripresa. Ma la squadra viola è in palla, macina gioco e segna il tris con Gud al termine di uno strepitoso contropiede.
LA DIRETTA
I viola battono per 3-0 il Polissya e ipotecano il passaggio del turno
Viti e Fazzini al posto di Ndour e Ranieri, all'85'
Pongracic spreca un contropiede tirando alto
Dzeko per Gud, Sabiri per Sohm e Parisi per Gosens
Al 68' strepitoso contropiede di Gudmundsson che insacca il 3-0
Para a terra su un diagonale avversario
E' cominciata la ripresa di Polissya-Fiorentina
Squadre al riposo, viola avanti per 2-0, ma con un uomo in meno per l'espulsione di Kean a causa di un fallo di reazione
Kean reagisce a un fallo e viene espulso nel finale del primo tempo
Al 41' il centravanti viola alza troppo la mira: palla alta
Al 32' Gosens, pescato in area, controlla e tira: 0-2!
Al 22' De Gea devia in corner alla grande un colpo di testa di Filippov
All'8' Kean si accentra e segna, con la complicità del portiere avversario
Il difensore viola di testa sfiora il gol dopo un minuto e mezzo
E' cominciata Polissya-Fiorentina
Tutto pronto per Polissya-Fiorentina
Niente tridente in casa viola, Dzeko parte dalla panchina
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli
Polissya (4-3-3): Kudryk, Krovachenko, Chobatenko, Sarapli, Komilchuk; Lednev, Babenko, Andriyevskly; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. Allenatore Ruslan Rotar
