Conference League, Polissya-Fiorentina 0-3: Kean, Gosens e Gud tre squilli per l’Europa

Netto successo in trasferta della squadra di  Pioli che domina la gara anche in 10 per un tempo a causa dell’espulsione di Kean per fallo di reazione

di ROBERTO DAVIDE PAPINI
21 agosto 2025
Esultanza viola

Presov (Slovacchia), 21 agosto 2025 – Tris europeo della Fiorentina che in casa degli ucraini del Polissya  (per ovvi motivi legati alla guerra in corso, si gioca a Presov, in Slovacchia) dilaga nell’andata del playoff di Conference League. Messa un’ipoteca sul  passaggio del turno in prospettiva del ritorno fra 7 giorni a Reggio Emilia, vista l’indisponibilità per lavori dello Stadio Franchi.

La Fiorentina parte subito forte e sfiora il gol con Gosens di testa dopo un minuto e mezzo.  Al 7’ Kean prende palla a sinistra, si accentra e segna con la complicità del portiere. Gli ucraini cercano di reagire, ma le parate di De Gea li fermano e al 32’ Gosens insacca da dentro l’area di rigore raccogliendo un cross deviato.

Gli ucraini ci provano, ma non passano, troppo evidente il divario tra le due squadre. I viola si complicano la vita nel finale del primo tempo con l’espulsione di  Kean (fallo di reazione) e giocano in dieci tutta la ripresa. Ma la squadra viola è in palla, macina gioco e segna il tris con Gud al termine di uno strepitoso contropiede.

LA DIRETTA

19:52
Finisce qui!

I viola battono per 3-0 il Polissya e ipotecano il passaggio del turno

19:43
Doppio cambio viola

Viti e Fazzini al posto di Ndour e Ranieri, all'85'

19:40
Contropiede

Pongracic spreca un contropiede tirando alto

19:34
Cambi viola

Dzeko per Gud, Sabiri per Sohm e Parisi per Gosens

19:26
Gud fa tris!!!  

Al 68' strepitoso contropiede di Gudmundsson che insacca il 3-0

19:12
De Gea

Para a terra su un diagonale avversario

19:04
Secondo tempo

E' cominciata la ripresa di Polissya-Fiorentina

18:47
Intervallo

Squadre al riposo, viola avanti per 2-0, ma con un uomo in meno per l'espulsione di Kean a causa di un fallo di reazione

18:46
Cartellino rosso

Kean reagisce a un fallo e viene espulso nel finale del primo tempo

18:41
Kean!

Al 41' il centravanti viola alza troppo la mira: palla alta

18:31
Raddoppio viola!

Al 32' Gosens, pescato in area, controlla e tira: 0-2!

18:23
Paratissima!

Al 22' De Gea devia in corner alla grande un colpo di testa di Filippov

18:09
Gol viola!

All'8' Kean si accentra e segna, con la complicità del portiere avversario

18:01
Pongracic!

Il difensore viola di testa sfiora il gol dopo un minuto e mezzo

18:01
Si gioca!

E' cominciata Polissya-Fiorentina

17:57
Squadre in campo

Tutto pronto per Polissya-Fiorentina

17:20
Due punte

Niente tridente in casa viola, Dzeko parte dalla panchina

16:55
La formazione viola

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli

16:54
La formazione degli ucraini

 

Polissya (4-3-3): Kudryk, Krovachenko, Chobatenko, Sarapli, Komilchuk; Lednev, Babenko, Andriyevskly; Hutsuliak,  Filippov, Nazarenko. Allenatore Ruslan Rotar

