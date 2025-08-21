Conference League, Polissya-Fiorentina 0-3: Kean, Gosens e Gud tre squilli per l’Europa

Presov (Slovacchia), 21 agosto 2025 – Tris europeo della Fiorentina che in casa degli ucraini del Polissya (per ovvi motivi legati alla guerra in corso, si gioca a Presov, in Slovacchia) dilaga nell’andata del playoff di Conference League. Messa un’ipoteca sul passaggio del turno in prospettiva del ritorno fra 7 giorni a Reggio Emilia, vista l’indisponibilità per lavori dello Stadio Franchi.

La Fiorentina parte subito forte e sfiora il gol con Gosens di testa dopo un minuto e mezzo. Al 7’ Kean prende palla a sinistra, si accentra e segna con la complicità del portiere. Gli ucraini cercano di reagire, ma le parate di De Gea li fermano e al 32’ Gosens insacca da dentro l’area di rigore raccogliendo un cross deviato.

Gli ucraini ci provano, ma non passano, troppo evidente il divario tra le due squadre. I viola si complicano la vita nel finale del primo tempo con l’espulsione di Kean (fallo di reazione) e giocano in dieci tutta la ripresa. Ma la squadra viola è in palla, macina gioco e segna il tris con Gud al termine di uno strepitoso contropiede.

LA DIRETTA