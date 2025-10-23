Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Fiorentina
  4. Rapid Vienna-Fiorentina: si gioca! / Diretta

Rapid Vienna-Fiorentina: si gioca! / Diretta

Alle 1nnnesi e viola per la Conference League

di ROBERTO DAVIDE PAPINI
23 ottobre 2025
La grinta di David De Gea

La grinta di David De Gea

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Vienna, 23 ottobre 2025 – Seconda partita del girone di Conference League, con la Fiorentina che sfida il Rapid Vienna e che ha assoluto bisogno di una vittoria per proseguire bene la competizione europea, ma anche per attenuare la grave crisi di risultati in campionato.

DIRETTA

16:48
Occasione viola

Due salvataggi sulla linea dei difensori austriaci al 4'

16:46
Si gioca!

E' iniziata Rapid Vienna-Fiorentina

16:41
Tifo caldo

Spettacolare coreografia degli austriaci, il settore dei fiorentini tutto colorato di viola!

16:38
Squadre in campo!

Tra poco sarà Rapid Vienna-Fiorentina!

16:33
Inno del Rapid

Tutto lo stadio  (meno i 1200 fiorentini canta l'inno del Rapid Viienna

16:15
Meteo

Come previsto piove su Vienna

16:05
Riscaldamento dei biancoverdi

Austriaci in campo, boato ella curva biancoverde

16:01
Riscaldamento viola

Fiorentina in campo per il riscaldamento

15:51
La formazione del Rapid Vienna

SK RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl, Furkan Demir, Ahoussou, Raux-Yao, Horn; Bolla, Amane, Seidl, Antiste, Kara, Wurmbrand. Allenatore: Stoger

15:38
La formazione viola

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Pioli.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su