Rapid Vienna-Fiorentina: si gioca! / Diretta
Vienna, 23 ottobre 2025 – Seconda partita del girone di Conference League, con la Fiorentina che sfida il Rapid Vienna e che ha assoluto bisogno di una vittoria per proseguire bene la competizione europea, ma anche per attenuare la grave crisi di risultati in campionato.
DIRETTA
Due salvataggi sulla linea dei difensori austriaci al 4'
E' iniziata Rapid Vienna-Fiorentina
Spettacolare coreografia degli austriaci, il settore dei fiorentini tutto colorato di viola!
Tra poco sarà Rapid Vienna-Fiorentina!
Tutto lo stadio (meno i 1200 fiorentini canta l'inno del Rapid Viienna
Come previsto piove su Vienna
Austriaci in campo, boato ella curva biancoverde
Fiorentina in campo per il riscaldamento
SK RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl, Furkan Demir, Ahoussou, Raux-Yao, Horn; Bolla, Amane, Seidl, Antiste, Kara, Wurmbrand. Allenatore: Stoger
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Pioli.
