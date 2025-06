Conference, lo strano caso del Crystal Palace. Nottingham ostacolo più duro. Ma potrebbe non partecipare

Fiato sospeso per la Fiorentina, il Nottingham Forest e le altre 165 squadre della prossima Conference League. Il Nottingham (rivale più accreditato) potrebbe non partecipare alla Conference ed essere promosso in Europa League al posto del Crystal Palace (che ha conquistato lo slot vincendo l’FA Cup). Motivo? In Europa League si è qualificato l’Olympique Lione, di cui John Textor è azionista di maggioranza. Lo stesso Textor possiede però il 43% delle quote del Palace. L’Uefa impedisce la partecipazione alla stessa competizione di due squadre con lo stesso proprietario.

Il Palace dovrebbe essere quindi ‘retrocesso’ in Conference in favore del Nottingham. Ma c’è di più. Il problema si riproporrebbe perché anche qui si ritroverebbe il Brondby, che ha come proprietario David Blitzer, socio dello stesso Palace. Il quale, se non farà valere le proprie ragioni con la Uefa, rischia di rimanere fuori anche dalla Conference, dove a quel punto sarebbe ‘ripescato’ il Brighton, ottavo in Premier League.

Ale. La.