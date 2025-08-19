Continuità Pelago. Obiettivo promozione. Un solo arrivo top

Un solo acquisto, ma di qualità per il Pelago calcio. La società biancoverde punta sulla continuità dopo l’ottimo campionato dello scorso anno che ha visto il club partecipare ai play off della Seconda categoria. Il colpo grosso del diesse Fabio Dreucci è l’arrivo di Andrea Celli, trequartista classe 2004, proveniente dall’Audax Rufina in Promozione. Dagli Juniores salgono Giordano Veggi e Niccolò Bresolin. L’obiettivo è quello di puntare all’alta classifica e il sogno è di conquistare la serie superiore.

La rosa. Portieri: Manzini e Centola. Difensori: Landini, Innocenti, Martini, Aquilina, Cosimo Guidotti, Schievenin. Centrocampisti: Bondi, Bresolin, El Ouiala, Barbieri, Niccolò Guidotti, Torrini. Attaccanti: Muzzi, Longo, Burberi, Veggi. Questo lo staff tecnico e direttivo: allenatore Riccardo Parentelli, allenatore portieri Niccolò Nesti, vice allenatore Jonathan Papini, massaggiatore Matteo Morandini. Presidente Massimo Grifoni, vice presidenti Claudia Certini e Gentian Ramaj, direttore sportivo Fabio Dreucci (nella foto).

F. Que.