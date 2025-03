Coppa italia femminile. Viola, caccia all’impresa con la Juve

Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18 di questo pomeriggio allo stadio "Pozzo - La Marmora" di Biella. La Fiorentina Femminile va così a caccia della seconda finale consecutiva di Coppa Italia, anche se si ripartirà dal 3-2 dell’andata al Viola Park in favore della Juventus, maturato grazie ai gol bianconeri di Harviken, Bonansea e Vangsgaard, mentre per la Fiorentina segnarono Faerge e Bonfantini. Insomma, per raggiungere l’atto finale della competizione servirà la classica impresa sportiva. Boquete e compagne ci credono, già lo scorso anno fecero fuori la Juventus in semifinale. Fiorentina che però non sta attraversando un grandissimo momento sul piano dei risultati, ma in coppa il percorso è stato fin qui molto positivo. "Abbiamo un solo obiettivo: vincere. È motivante puntare alla finale e sapere di avere la possibilità di giocarcela - spiega mister De La Fuente ai canali ufficiali del club gigliato -. Questa ambizione comporta responsabilità, quindi non possiamo affrontare la gara con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere".

Il punteggio resta comunque in bilico. "Abbiamo dimostrato che ci separa solo un gol e che abbiamo tutte le carte in regola per passare il turno - continua De La Fuente -. Serve fiducia nei nostri mezzi e la determinazione di conquistare la vittoria con ogni energia possibile. Tuttavia, sarà fondamentale disputare una partita perfetta in fase difensiva, considerando la qualità del loro attacco". La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e su Now tv.

Alessandro Latini