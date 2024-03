Coppa Italia, l’impresa della squadra femminile. Spettacolo donne, Juve ko. Finale conquistata

JUVENTUS

1

FIORENTINA

3

JUVENTUS: Peyraud-Magnin, Lenzini, Salvai, Calligaris, Boattin, Caruso, Grosso (15’st Beerensteyn), Girelli, Bonansea (15’st Echegini), Cantore (15’st Thomas), Bragonzi (15’st Gunnarsdottir). All. Zappella

FIORENTINA: Schroffenegger; Erzen (44’st Tortelli), Georgieva, Agard, Faerge; Severini, Johannsdottir; Janogy (31’st Mijatovic), Boquete (44’st Cinotti), Catena (24’st Bellucci); Longo (31’st Toniolo). All. De La Fuente

Arbitro: Sig. Grasso

Reti: 3’pt Janogy (F), 22’ pt Boquete (F), 46’pt Bragonzi (J), 5’st Janogy (F)

Ammoniti: 19’st Beerensteyn (J), 26’st Erzen (F), 30’st Caruso (J)

CON una prestazione pazzesca la Fiorentina Femminile ha espugnato il campo della Juventus per 3-1 e si è regalata la quarta finale di Coppa Italia della sua storia. Un ultimo atto che al club gigliato mancava da cinque anni. Fiorentina che doveva difendere l’1-0 del Viola Park, ma fin dalle primissime battute si è capito che le ragazze di De La Fuente non avrebbero badato a difendersi. Al 4’ punizione capolavoro di Boquete che si stampa sulla traversa, la palla arriva a Janogy che da due passi mette in rete. Qualificazione indirizzata e al 23’ la Fiorentina serve il bis. Catena se ne va in area sgambettata da Boattin: rigore trasformato da Boquete. Il primo tempo si chiude col gol della bandiera di Bragonzi. Nella ripresa la reazione della Juventus è stata smorzata subito dal tris viola. Palla col contagiri di Faerge, Janogy sbuca alle spalle di Salvai e Boattin e da due passi mette in rete. Oggi al ‘Tre Fontane’ l’altra semifinale tra Roma e Milan, con le giallorosse avanti 2-0 dopo l’andata.

Alessandro Latini