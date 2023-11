Cukaricki-Fiorentina, Brekalo: "Dimostriamo di essere favoriti. Vogliamo arrivare di nuovo fino in fondo"

Firenze, 8 novembre 2023 - Insieme a Vincenzo Italiano c'è anche Josip Brekalo in conferenza stampa da Leskovac. Possibile che contro il Cukaricki l'esterno croato possa tornare a indossare la maglia da titolare largo a sinistra. Queste le sue parole. "Tre partite senza gol sono tante, all'andata abbiamo fatto bene contro di loro. Speriamo che qualche giocatore ritrovi fiducia sotto porta. Non sarà una gara uguale a quella di sette giorni fa, loro sono rimasti anche in dieci. Noi comunque siamo favoriti e dovremo dimostrarlo in campo". Cosa dovete fare per migliorare? "Possiamo solo lavorare di più. Dopo l'allenamento noi attaccanti restiamo a lavorare con lo staff per calciare in porta. Sicuramente torneremo a far bene". Sul momento personale... "Giochiamo ogni tre giorni, siamo tanti. Ognuno ha il suo ruolo in squadra, chi sta meglio gioca. Per me è normale, spero di poter dare mano alla squadra per vincere le partite". Cosa può darvi questa competizione? "La Conference per noi è una grande opportunità, lo scorso anno arrivare in finale ci ha portato gioia, speriamo di poter arrivare di nuovo fino alla fine. Domani pensiamo a vincere la partita per vincere il girone e non giocare gli spareggi di febbraio". Alessandro Latini