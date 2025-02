Dagli affari al campionato. Mercato, gioia Palladino: "Sono davvero contento. Ma con l’Inter saremo 14»

Avrebbe voluto parlare solo di campo e del recupero con l’Inter ("Una gara che dovremo preparare con 14 giocatori, più altri tre se recupereranno" ha ammesso) e invece il faccia a faccia con la stampa di Raffaele Palladino è stata l’occasione per fare il bilancio del mercato invernale. Una sessione che ha lasciato totalmente soddisfatto il tecnico, che ha faticato a trattenere la sua felicità: "Sono state fatte operazioni con l’obiettivo di creare una Fiorentina più forte. I direttori hanno fatto un gran lavoro, sacrificandosi 24 ore al giorno. Sono molto contento perché sono arrivati giocatori giovani ma importanti, che saranno un valore aggiunto".

Difficile oggi stabilire traguardi certi ("L’obiettivo è quello di migliorare il girone d’andata") mentre è molto più facile fare i conti su quelle che sono le certezze che la Fiorentina ha ereditato da una sessione mai così rivoluzionaria. Che obbligherà il tecnico a imbastire un corso accelerato di ambientamento per i nuovi: "Qui c’è un gruppo compatto: dovrò essere poi bravo io a favorire l’inserimento degli ultimi arrivati". Una mano in tal senso potrà arrivare da Comuzzo, rimasto a Firenze nonostante le profferte del Napoli.

"Per me Pietro – ha detto il tecnico – è come se fosse un grande acquisto. Al pari di tutti i giocatori forti, ha avuto anche lui un interessamento ma il club ha voluto che restasse: è stato un gran segnale per l’ambiente. Zaniolo? E’ motivato e felice: tornando qua chiuderà un cerchio. Ma guai a chi parla di sfida: lui è forte e lo dimostrerà. Fagioli è un calciatore che mi è sempre piaciuto: può giocare in più ruoli e darà una mano a completare un reparto più volte andato in difficoltà".

Infine l’Inter. L’impresa sembra ardua ma Palladino ha la ricetta giusta: "Vogliamo fare una grande gara ma nei secondi tempi dobbiamo migliorare: la strada per vincere non è difendersi".