Dal campo alla discussione della tesina. Fortini e Martinelli, l’altro... esame. I due viola alla prova della Maturità

Quello che si sono messi da poco alle spalle è stato un mercoledì davvero speciale per Niccolò Fortini e Tommaso Martinelli. Unico e memorabile, sotto certi punti di vista. I due calciatori della Fiorentina, entrambi classe 2006, ieri mattina hanno infatti concluso i loro esami di Stato, sottoponendosi alla prova orale e discutendo le rispettive tesine. Due elaborati ai quali tanto il terzino quanto il portiere hanno lavorato molto in questo mese di vacanze, nonostante la comprensibile voglia di staccare la spina dopo l’ultima annata calcistica: l’ex Juve Stabia ha sottoposto all’attenzione della commissione un elaborato dal titolo "La fragilità dell’essere umano" mentre l’estremo difensore ha portato un saggio breve intitolato "L’uomo e il suo destino tra natura, società e universo". Della serie, quando il pallone incontra la filosofia. I risultati degli esami saranno noti solo tra alcuni giorni ma i due calciatori sono usciti soddisfatti dalle interrogazioni. E belli carichi in vista della ripresa della stagione, dove entrambi si metteranno a disposizione di Stefano Pioli a partire dal 14 luglio.

Fortini, che deve smaltire un problema muscolare all’addome ma è prossimo alla guarigione, ha trascorso gli ultimi giorni in Inghilterra dove a Wimbledon si è gustato la sfida tra Fognini e Alcaraz mentre Martinelli, subito dopo la fine del campionato, si è concesso con la fidanzata un viaggio in Egitto a Sharm el-Sheikh. E se per il difensore la scelta di farlo restare a Firenze è ormai stata presa (nonostante il recente interesse del Bayer Leverkusen), per il portierino ogni valutazione sarà rimandata a dopo il ritiro: la Fiorentina crede molto in Martinelli ma la decisione finale verrà presa da Pioli solo dopo la fase di preparazione estiva tra il Viola Park e la tournée in Inghilterra.

Andrea Giannattasio