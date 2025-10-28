Dalla contestazione alla nuova trasferta. "Sempre e solo per la maglia». Saranno 500 i tifosi viola a Milano

Nelle orecchie di calciatori e dirigenti echeggiano ancora i cori di contestazione di domenica sera. Minuto 66 di Fiorentina-Bologna: Dallinga mette in rete dopo un paio di errori da matita rossa di Sabiri (appena entrato). Al Franchi scoppia la contestazione sull’ipotetico 0-3. Che poi sarà cancellato dal Var per questione di centimetri (fuorigioco di Orsolini) ma quello resta un momento significativo, con il malcontento stagionale che ha toccato il suo apice. Cori e fischi, contro squadra e società. La Fiesole non ha fatto sconti a nessuno (per adesso solo Stefano Pioli si è salvato, ma è comunque compreso nel calderone generale). Aggrappata ai propri nervi la Fiorentina ha acciuffato il pareggio e si è mangiata le mani per l’occasione fallita da Dodo all’ultima azione. Il finale è stato un po’ più soft di come poteva essere. La Fiesole ha comunque invitato calciatori e dirigenti a darsi una mossa per uscire da questa situazione di classifica il prima possibile.

Il mood resta questo alla vigilia della trasferta di San Siro. Il "noi cantiamo solo per la maglia" è il coro che racchiude il momento e così sarà anche contro l’Inter. A Milano sono attesi circa 500 tifosi viola, la metà di quelli che hanno assistito alla sconfitta contro il Milan. Diversi sono tifosi viola residenti al nord, qualcuno partirà comunque da Firenze. L’obiettivo è sempre il solito: spingere la Fiorentina, al di là di chi la gestisce, di chi va in campo e di chi l’allena. Non c’è niente e nessuno che conti più della maglia viola. Al fischio finale sarà il risultato a decidere il clima fra la gente. E indirizzerà molto anche quello che domenica al Franchi farà da cornice a Fiorentina-Lecce. Quella sì, una partita da vincere a ogni costo.

Alessandro Latini