Daniele Pradè: "La Fiorentina non può perdere così, serve un'analisi profonda"

Un misto di rabbia e amarezza. Daniele Pradè non ci pensa troppo sù dopo il fischio finale. Parla a caldo e alcuni concetti sono significativi in vista del futuro. "Venivamo da una settimana difficile. La squadra ha portato in campo queste sensazioni negative ed era fortemente rimaneggiata, senza Kean, Gudmundsson, Cataldi e Zaniolo. L’ha sbloccata un episodio dubbio, poteva esserci mano, poi abbiamo preso un palo interno prima del secondo gol. Ma la Fiorentina non può perdere questa partita, abbiamo lasciato otto punti a Venezia e Monza, sono cose da analizzare. A caldo è sbagliato parlare, ma col presidente e Ferrari abbiamo condiviso di dover fare analisi profonde, perché una squadra che vince con Milan, Inter, Juventus, Lazio e poi fa queste prestazioni ti lascia tantissima amarezza e tristezza. A tutti, dai tifosi a noi stessi. Ritorniamo alle parole iniziali. Noi siamo ambiziosi, con una proprietà molto forte. E con una proprietà così forte devi fare risultato". Pradè guarda anche a domenica. "Bisogna finire bene, con sei punti. Non ci siamo più per l’Europa che conta, ma anche altri possono perdere".

Questa invece l’analisi di mister Palladino. "Sul primo gol c’è un tocco di mano, era da annullare. Perché anche anche questi episodi indirizzano le partite, lo accettiamo ma è un errore abbastanza grave. Al di là di questo però, ci gira anche male: dopo l’1-0 abbiamo preso un palo e sulla stessa azione abbiamo preso il secondo gol. C’è dispiacere, i ragazzi hanno dato tutto e non posso rimproverare nulla. Ora restano due gare, non bisogna mollare e farle nella giusta maniera".

Alessandro Latini