Daniele Pradè resta alla Fiorentina: conferma nonostante le pressioni

Probabilmente non lo ammetterà mai eppure ci sono stati giorni nei quali Daniele Pradè ha realmente pensato a rassegnare le sue dimissioni. O quantomeno a far scadere il suo contratto attuale con la Fiorentina (con termine previsto il 30 giugno) e rifiutare qualsiasi proposta di rinnovo da parte del presidente Commisso. In realtà poi, passato il periodo di disorientamento (che il dirigente ha manifestato a più di una persona a lui vicina specie dopo il comunicato della Curva Fiesole di una settimana fa), il ds ha scelto di rimettersi in moto.

Così, al termine di un weekend nella sua Roma dove ha letteralmente staccato la spina dopo aver incassato l’addio di Palladino ed essere riuscito a tempo di record a portare a termine il rinnovo di De Gea, ha iniziato a lavorare pancia a terra al nuovo allenatore viola, sondando più piste. Un segnale - quello della sempre più probabile conferma di Pradè a capo dell’area tecnica viola - che è arrivato forte e chiaro al tifo organizzato, che per tutta riposta nella notte tra martedì e mercoledì ha affisso alle cancellate del piazzale Maratona, a due passi dallo stadio Franchi, uno striscione dai toni mai così duri: "Pradè: tutte le strade portano a Roma. Prendine una e vattene" il senso (edulcorato) del lenzuolo.

Nulla però sembra poter cambiare nel destino del direttore sportivo, confermato a voce di recente anche dal presidente Commisso in virtù di un operato - l’ultimo, in particolare - che ha visto la Fiorentina completare due tra le campagne acquisti più redditizie degli ultimi anni e decisive per permettere alla squadra di centrare il sesto posto in classifica (miglior risultato delle ultime otto stagioni).

Andrea Giannattasio