’Di nuovo insieme e più forti’. Scattano gli abbonamenti

Lo slogan lanciato dalla Fiorentina per la campagna abbonamenti 2025/26 non lascia spazio a interpretazioni: "Di nuovo insieme, ancora più forti". Un modo diretto per evidenziare come, in vista della prossima stagione, il supporto del tifo sarà nuovamente un fattore determinante, un po’ come lo è stato nella recente annata conclusa col miglior piazzamento dell’era Commisso e degli ultimi otto anni, nonostante uno stadio mutilato al 50%. La situazione, almeno per ciò che riguarda i posti, non cambierà troppo nemmeno da settembre in poi (la capienza utilizzabile dello stadio sarà di 24.700 posti) ma se non altro le novità che la società ha introdotto per la nuova fase di fidelizzazione (che partirà mercoledì 9 luglio a mezzogiorno con la prima fase di prelazione per gli abbonati dello scorso anno e durerà fino al 1° settembre, salvo sold-out precedente delle tessere) sono interessanti.

Se infatti - e questo non era scontato - i prezzi resteranno invariati rispetto al 2024/25 (in fase di prelazione, senza riduzioni, si andrà dai 290 euro per chi vorrà abbonarsi in Curva Ferrovia ai 2.900 per la tribuna Vip), l’aspetto tanto nuovo quanto vantaggioso riguarda la possibilità di sfruttare una seconda fase di prelazione (attiva dal 15 al 21 luglio) per gli ex abbonati del 2023/24 che l’anno scorso hanno scelto di non rinnovare la tessera: anche per loro il prezzo sarà agevolato.

La campagna prevede poi altre tre fasi di vendita: una terza - che partirà il 21 luglio - che riguarda sia i vecchi possessori di abbonamenti sia soprattutto la vendita libera dei posti disponibili, una quarta (della durata di un giorno, il 24 luglio) che permetterà agli abbonati per la prossima stagione di cambiare posto all’interno dello stesso settore e una quinta fase di sola vendita libera. L’obiettivo anche quest’anno è esaurite i posti destinati agli abbonamenti: 12mila.

Andrea Giannattasio