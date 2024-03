"Dodo, il sorriso che illumina l'attesa del ritorno in campo: 'Pronto a dare il massimo per l'Udinese'"

Quel fantastico sorriso non si è mai spento. E adesso è più bello che mai. Certo, l’attesa per il ritorno in campo è tanta, ma per il brasiliano Dodo adesso va bene anche solo esserci: "Ho molta voglia di rientrare, ne parlo spesso con il mister. Certo, non posso andare ancora molto forte, ma sono carico e per me è già importante essere qui". Il crack di Udine a fine settembre sembra lontanissimo. Adesso Dodo guarda alle prossime settimane con fiducia. Ma prima il Maccabi Haifa. "Li ho già affrontati tre anni fa e so quanto sono validi. Dobbiamo spingere forte per passare il turno. Se saremo attenti, faremo una grande partita".

Anche perché l’obiettivo è dichiarato da tempo. "Dobbiamo tornare in finale e dobbiamo vincerla. La ferita di Praga è ancora aperta. Facemmo di tutto per vincere. Adesso ci stiamo allenando per provare a dare una grande gioia ai nostri tifosi". Da fratello maggiore parla anche di Kayode. "È un ragazzo fenomenale. Mi ricordo il suo primo allenamento, sempre sorridente e concentrato. Ha fatto una crescita grandissima". E Dodo in campo quando tornerà? "Presto. Intanto deve ringraziare lo staff medico e la società".

Alessandro Latini