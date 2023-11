Domenica in campo alle 20.45. Franchi da tutto esaurito e maxi-coreografia. Arriva la Juventus, Firenze si ritrova allo stadio

Sale la febbre viola in vista di Fiorentina-Juventus di domenica sera. Nel pomeriggio di ieri c’è stato un primo antipasto, ovvero l’allenamento aperto al pubblico, con 1.500 tifosi che hanno visto dal vivo il lavoro della squadra al Viola Park, ma il grande evento è in programma proprio domenica sera, con il fischio d’inizio alle 20:45 al Franchi. Già ora sono attesi oltre 32.000 tifosi allo stadio ma si va verso il tutto esaurito, considerando che ci sono altri tre giorni di vendita libera e che i biglietti potranno essere acquistati anche nel giorno della partita, come sempre. Il Franchi dunque sarà pronto a spingere al massimo in occasione della sfida con i bianconeri, come da tradizione, nell’appuntamento più sentito della stagione.

Fino a ieri c’erano ancora circa 300 biglietti disponibili in Curva Fiesole ma in queste ore, con ogni probabilità, termineranno anche quelli. Ieri i tifosi hanno ribadito alla squadra l’importanza di questa sfida, che arriva dopo due sconfitte consecutive in campionato (nel mezzo c’è stata anche la larga vittoria in Conference League), l’ultima veramente beffarda con il rigore fischiato a favore della Lazio in pieno recupero. Domenica lo spettacolo sugli spalti sarà garantito, la Curva Fiesole infatti sta preparando una coreografia particolare che chiuderà le celebrazioni legate ad una ricorrenza speciale. Già in occasione delle partite contro Empoli e Cukaricki infatti sono stati celebrati i 50 anni dalla nascita degli Ultras Viola e più in generale la storia del tifo organizzato, anche con riferimenti al Collettivo Autonomo Viola. Il tema della coreografia di domenica sarà proprio il legame tra il tifo organizzato del passato e quello di oggi. Da segnalare, infine, che domenica sera il settore ospiti del Franchi sarà tutto esaurito, molti dunque i tifosi della Juventus attesi a Firenze a seguito di Vlahovic e compagni.

Alessandro Guetta