Dopo l’espulsione all’andata, domani il ritorno con il Polissya. Moise squalificato per 2 turni. Dzeko è l’uomo Conference

Appuntamento con la gara bis del playoff di Conference, domani sera (ore 20). Si gioca – come previsto – sul neutro di Reggio Emilia, ma soprattutto la Fiorentina riparte dal rassicurante 3-0 conquistato la settimana scorsa, nella sfida di andata.

La sfida bis al Polissya, però, oltre a timbrare il passaporto per lo sbarco dei viola alla Conference vera e propria, acquista un valore importante anche nella direzione di un riscatto immediato dopo la brutta figura di Cagliari.

Detto questo, anche per inevitabili ragioni di turn over (domenica la Fiorentina sarà di nuovo in campo e in trasferta, a casa del Toro), Pioli presenterà a Reggio Emilia una squadra molto diversa da quella di Cagliari.

Di sicuro, in attacco ci sarà Dzeko, visto che Kean (ieri la sentenza del giudice sportivo Uefa) dovrà scontare la prima delle giornate di squalifica dopo l’espulsione di giovedì scorso (gomitata a un avversario). Due giornate, dunque, e non tre, visto che nel gesto non è stata riscontrata violenza.

Tornando alla formazione anti-Polissya, è molto probabile che Pioli voglia dare spazio a Fazzini (magari in posizione di rifinitore), così come potrebbe fare con Parisi e lasciare riposare Gosens che nel computo dell’inizio della stagione non si è mai risparmiato.

A centrocampo Mandragora (ovviamente) scalpita. Attenzione a quanto potrebbe accadere in difesa. Viti e Pablo Marì hanno buone chance di prendersi una maglia dal primo minuto.

