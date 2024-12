E domani c’è il campionato. Record, ricordi e auspici. Col Bologna per la storia

Dopo aver eguagliato lo scorso anno il record assoluto della storia della Fiorentina di 9 successi consecutivi in gare ufficiali (stabilito nell’annata 1959-60), la squadra viola è riuscita, la scorsa settimana, ad eguagliare anche il primato assoluto di 8 vittorie consecutive in Serie A, filotto anch’esso stabilito nel corso della stagione 1959-60, quella che vide Carniglia in panchina e Hamrin mattatore assoluto in fase realizzativa. Contro il Bologna, quindi, la squadra di Palladino può scrivere una pagina importantissima per quello che concerne la storia della Fiorentina, ma, soprattutto, anche per quello che riguarda il percorso dell’attuale torneo considerato che, la nona vittoria consecutiva in campionato permetterebbe ai viola di raggiungere i 34 punti dopo le prime 15 gare, che rappresenterebbero il nuovo record assoluto nell’epoca dei 3 punti (gli ultimi 30 anni).

Dopo aver ricordato che quelle 8 vittorie consecutive di 64 anni servirono alla Fiorentina per piazzarsi al secondo posto, dobbiamo, invece, evidenziare il fatto che l’ultima volta in cui la squadra ha ottenuto lo stesso rendimento di quella attuale dopo le prime 14 gare (9 successi, 4 pareggi e una sconfitta) risale alla stagione del secondo scudetto gigliato, dove la squadra di Pesaola, però, non andò oltre il pari nel corso della quindicesima partita. L’auspicato successo a Bologna potrebbe coincidere, quindi, non solo con il nuovo primato assoluto di vittorie consecutive in Serie A per i viola, ma anche con un rendimento addirittura superiore alla Fiorentina del primo scudetto, che, nelle prime 15 partite vinse 9 volte, pareggiando le altre 6.

Roberto Vinciguerra