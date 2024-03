E domenica sera ci risiamo. Da +5 a -5 in sette giornate. Ora c’è da battere la Roma

La comitiva gigliata è rientrata nella notte al Viola Park e nella giornata di oggi i calciatori saranno liberi di staccare la spina in famiglia. Niente allenamento, la ripresa è fissata per domattina (ore 11) quando sarà già vigilia di Fiorentina-Roma. Vincenzo Italiano ha preferito regalare un giorno di riposo alla squadra, sballottata da una partita all’altra. Niente di nuovo, il ritmo la Fiorentina lo conosce e vuole mantenerlo fino a giugno.

La Roma, dicevamo, sarà anch’essa reduce dall’impegno di coppa, ma con un ruolino di marcia impressionante da quando è arrivato De Rossi: 7 partite, di cui 6 vittorie e la sconfitta contro l’Inter. Di più: 20 gol fatti (media di quasi tre a partita) e 9 gol subiti, di cui però 4 contro i nerazzurri. Insomma, l’addio di Mourinho ha scosso in positivo i giallorossi, rientrati prepotentemente in zona Champions.

Alla 20esima giornata, quando il tecnico portoghese fu cacciato dopo la sconfitta con il Milan, la Fiorentina era quarta in classifica e aveva 5 punti sui giallorossi. Lo scontro diretto di domenica sera invece vede una situazione ben diversa, con la Roma sopra di 5 lunghezze. Vuol dire che in 7 giornate di campionato i capitolini hanno ‘mangiato’ la bellezza di 10 punti alla Fiorentina. Va da sé che l’occasione sia ghiotta, di quelle da cogliere al volo. Gli scontri diretti sono complicati, ma se vinti valgono tanto. Anche perché la Fiorentina non ha molta scelta. Dopo la Roma il ritorno contro il Maccabi Haifa (giovedì al Franchi ore 18.45) e la trasferta di Bergamo (domenica 17 alle ore 18). Lì sì che i viola potranno tirare il fiato grazie alla sosta per la Nazionale.

