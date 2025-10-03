E fra 48 ore c’è la Roma. Bivio viola, nessuna tregua. Sarà una gara spartiacque

La Fiorentina è arrivata al punto di non ritorno. Domenica al Franchi sbarcherà la Roma capolista e per i viola sarà l’occasione – forse l’ultima prima che il calendario si faccia davvero proibitivo – di cambiare il volto di una stagione fin qui in salita. Ranieri e compagni non hanno ancora vinto una partita di campionato e hanno già firmato la peggior partenza nell’era dei tre punti a vittoria. Una macchia che solo un successo con i giallorossi, avversari tra i più in forma del momento, può provare a cancellare. Dopo la sosta il calendario non concederà tregua, con un trittico da brividi contro Milan, Bologna e Inter: tre ostacoli che rischiano di diventare montagne insormontabili senza la spinta di un successo di prestigio. Ecco perché la sfida con la Roma (miglior difesa del campionato con un solo gol al passivo) assume il peso di un crocevia capace di indirizzare il cammino viola.

Pioli, consapevole dell’importanza del match, sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 e la squadra scesa in campo col Pisa. In attacco ci sarà Kean, mentre resta un punto interrogativo Sohm, alle prese con una fascite plantare. Grande curiosità anche per Dzeko, che affronterà di nuovo la Roma a 883 giorni di distanza dall’ultimo confronto, quando vestiva la maglia dell’Inter. Con i giallorossi il bosniaco ha lasciato un segno indelebile: 260 presenze e 119 reti. Sarà dunque il grande ex a catalizzare l’attenzione, ma toccherà soprattutto alla Fiorentina decidere se trasformare questo big match in una definitiva svolta della propria stagione.

Andrea Giannattasio