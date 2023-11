E lunedì è già ora di campionato. Ostacolo Lazio, il piano di Italiano. Certi del posto Nico e Bonaventura

Archiviata la parentesi europea, ieri al Viola Park si è già cominciato a pensare alla partita di lunedì sera a Roma contro la Lazio. Scarico per chi ha giocato in coppa, ma erano diversi quelli che si sono allenati con più intensità e che andranno in campo all’Olimpico. Le rotazioni studiate da Italiano lo portano a Roma con diversi giocatori freschi, tanti di quelli che compongono ad oggi la squadra titolare. In difesa tornerà sicuramente Milenkovic a far coppia con Martinez Quarta, a sinistra dovrebbe rivedersi capitan Biraghi, anche perché Parisi (tolto all’intervallo giovedì sera) dovrà traslocare a sinistra complice l’infortunio alla caviglia di Kayode.

A centrocampo una coppia ‘riposata’ che nelle ultime partite (tolta la negativa parentesi con l’Empoli) ha dato garanzie. Il riferimento va ad Arthur e Duncan. Con loro tornerà Giacomo Bonaventura che non è nemmeno stato convocato per la sfida al Cukaricki. La gestione di Jack deve essere oculata e chiaramente all’Olimpico non si può fare a meno di lui. Come non si potrà rinunciare a Nico Gonzalez, un altro rimasto in panchina, sorridente e rilassato.

Agli tutti gli altri sarà chiesto di stringere i denti, anche se fra quelli che potrebbero completare la formazione anti Lazio solo Terracciano e Quarta hanno giocato novanta minuti in Europa contro il Cukaricki. Detto di Parisi, gli altri ‘indiziati’ sono Ikoné e Beltran, entrambi a segno contro i serbi. Se il ‘Vikingo’ dovrebbe soffiare il posto a Nzola, l’esterno francese potrebbe completare il tridente alle spalle dell’argentino, con il trasloco di Gonzalez a sinistra. Un’idea da sviluppare tra oggi e domani, ma che si sta facendo sempre più largo nelle idee di Italiano. La prima alternativa a sinistra resta Brekalo (anche lui fresco), più avanti di Sottil e Kouame.

Alessandro Latini