E ora Beltran sorride. "Qui sto benissimo. Dedico i gol al club»

Ha dovuto aspettare quattordici partite per lasciare il segno. Davvero troppe per uno come lui, abituato a segnare con continuità, quando era l’idolo del Monumental. Lucas Beltran ha rotto il ghiaccio con una doppietta d’autore, due gol, uno più bello dell’altro, che hanno spianato la strada verso un successo rotondissimo che vale il comando del gironcino, seppur in coabitazione. Ma questo è un discorso che passa quasi in secondo piano. Servivano i gol degli attaccanti centrali, una mancanza che pesava anche a Italiano, ma soprattutto a lui. E Beltran la racconta così: "Aspettavo da tanto tempo questo gol – spiega l’argentino – e voglio dedicare questa doppietta al mio club. Serata perfetta, sono contento e voglio godermi questo momento. Dopo l’Empoli era importante tornare a vincere".

Già, una reazione che è arrivata anche sotto il profilo emotivo. Una squadra concentrata che non pensa agli individualismi, ma al risultato del gruppo. E in questo senso il pensiero di Beltran, che vive un ’dualismo’ con Nzola, è chiaro e non ammette repliche. A chi gli chiede se gli piacerebbe giocare con Nzola risponde: "Certo che sì, ma non è importante questo, insieme o da soli. Giochiamo nelle posizioni in cui italiano ci dice di giocare. Spetta a lui fare le scelte e noi siamo ai suoi ordini".

Lui pensa a lavorare e a migliorare, spinto anche dall’affetto della gente di Firenze: "Sono stato accolto fin da subito con grande passione dalla gente – rivela –. sono molto contento di essere qui a Firenze. Le difficoltà avute sono dovute al fatto che perché qui i difensori sono più fisici. Tutti i giorni mi alleno per curare i dettagli".

Soddisfatto Italiano per la risposta dopo Empoli, per la vittoria e per Beltran: "Finalmente si è sbloccato, era impossibile continuare così. Noi lavoriamo per loro, loro devono cercare di metterci qualcosa. E Lucas ci ha messo qualcosa, l’ho visto gioire, almeno adesso so come esulta. Siamo contenti".