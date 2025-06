Fiorentina, Edin Dzeko al Viola Park. Finiti i test medici

Firenze, 19 giugno 2025 – La giornata di Edin Dzeko è cominciata presto. Controlli medici a Roma, prima di passare da Villa Stuart poco prima delle 10. Un paio d'ore di test approfonditi, il bosniaco si è fermato volentieri a scattare foto con qualche nostalgico tifoso della Roma, poi sorridente ha imboccato il corridoio della nota clinica romana. Il tempo di completare le visite di rito che il van della Fiorentina lo ha portato al Viola Park, dove è arrivato poco prima delle 15. Qui il primo approccio col mondo gigliato. Il ds Daniele Pradè ad attenderlo, poi tutti gli altri dirigenti. Edin ha potuto apprezzare il maestoso centro sportivo della Fiorentina, alle 16 è arrivato poi l'annuncio social del club. "Edin Dzeko ha completato le visite mediche ed è arrivato al Viola Park".

Che non è un vero e proprio annuncio ufficiale ma è come se lo fosse. Per quello occorrerà attendere ancora perché formalmente fino al 30 giugno Dzeko è un calciatore del Fenerbahce. Per questo motivo non si è mostrato nemmeno con una sciarpa della Fiorentina quando si è affacciato a benecifio di giornalisti e fotografi dall'ingresso secondario del Viola Park poco dopo le 16. Completo chiaro, maglietta bianca e scarpe scure. Occhiali da sole d'ordinanza e il solito passo svelto. Dzeko è stato 'scortato' dall'ufficio stampa del club, poi è rientrato nel padiglione utilizzato dalla prima squadra.

Adesso per lui sarà tempo di vacanze, poi si presenterà di nuovo al Viola Park per il raduno del 12-13 luglio, quando troverà ad attenderlo anche Stefano Pioli, tecnico in pectore della Fiorentina che ha seguito la trattativa da Riad passo dopo passo, avallandola tecnicamente.

Il mercato gigliato ha così battuto così il primo colpo in entrata, in attesa che si inneschino tutte le altre trattative e che la Fiorentina capisca in modo definitivo quale sia l'intenzione di Moise Kean. Al momento Dzeko è arrivato per fare il vice del centravanti della Nazionale. Le prossime settimane sveleranno poi le gerarchie definitive. La Fiorentina conta di trattenere il suo centravanti, ma le voci di mercato accostano i viola anche a Pio Esposito, centravanti dell'Inter che ha giocato nello Spezia nello scorso campionato. Prospetto importantissimo per presente e futuro. Priorità a Kean, ma la Fiorentina dopo Dzeko continua a tenere acceso il radar sugli attaccanti.