Emozioni e sicurezza, due giorni di kart al Mugello

L’emozione di guidare un kart e l’apprendimento delle regole della sicurezza stradale si incontrano ancora una volta al Mugello Circuit, con il ritorno di "Karting in Piazza". La manifestazione, ideata da Aci Sport e promossa dall’Automobile Club Firenze, si terrà all’Autodromo del Mugello domani e domenica. L’obiettivo principale della manifestazione è sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile. L’evento è un’opportunità unica per i bambini tra i 6 e i 10 anni (altezza massima 1.50 mt). La partecipazione è gratuita, previa prenotazione e autorizzazione dei genitori o tutore legale.

Quest’anno l’iniziativa si arricchisce di un’importante novità: un veicolo appositamente adattato renderà il percorso accessibile anche ai bambini con disabilità, promuovendo l’inclusione e il divertimento per tutti. "Karting in Piazza" prevede un percorso formativo strutturato in una fase teorica e una pratica. I kart saranno guidati su un percorso protetto e sotto la costante supervisione di istruttori qualificati, garantendo la massima sicurezza e la possibilità di intervenire in qualsiasi momento. Per prenotare e per informazioni telefonare oggi al numero di telefomo 055.2486244, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.

F. Que.