Esposito, l’Inter ha fatto il prezzo. Assalto a Bernabè: Pradè ci prova

Quella alle porte sarà una settimana realmente importante per la stagione della Fiorentina. Intanto l’arrivo di Stefano Pioli in città. Insieme a lui sarà tempo di annunciare in maniera definitiva l’acquisto di Edin Dzeko, slittato per alcuni cavilli burocratici legati ai bonus del centravanti bosniaco. Due tasselli importanti che Daniele Pradè ha messo da settimane e che saranno annunciati ufficialmente. Poi sarà la volta di concentrarsi sul tanto lavoro che ancora resta da fare. La Fiorentina ha in ponte una trattativa con l’Inter per Sebastiano Esposito. Interesse conclamato, anche lo stesso Pioli ha dato il suo benestare tecnico. Marotta vorrebbe spuntare un paio di milioni in più di quelli che offre la Fiorentina. Forbice ridotta, i viola si spingono fino a 6 milioni più bonus, l’Inter ne vorrebbe 8 più i consueti premi a obiettivo. Ma la chiusura non sembra particolarmente a rischio. Semmai si potrà andare un po’ per le lunghe, questo sì. Perché contestualmente la Fiorentina dovrà trovare una sistemazione a Beltran, ma anche ai vari Nzola e Ikoné, elementi che pesano moltissimo sul monte ingaggi e che necessariamente dovranno prima o dopo accasarsi altrove.

Ma i prossimi giorni dovrebbero essere anche quelli dell’assalto a Bernabé. Fin qui la Fiorentina si è fermata a una manifestazione d’intenti, sondando l’entourage del giocatore e ricevendo il gradimento da parte del centrocampista spagnolo. Adesso c’è la parte più difficile della trattativa, ovvero convincere il Parma ad aprire alla cessione. Fin qui, come detto, Pradè non ha presentato alcuna offerta ufficiale al Parma. Lo farà nei prossimi giorni provando a capire fin dove si potrà forzare la mano. In ogni caso la proposta non potrà essere troppo distante dai 20 milioni di euro.

Attaccante, regista e poi gli altri. Fermo restando che intorno a Kean si fa un gran parlare e basta per il momento (il timore è che la questione possa entrare nel vivo più avanti nell’estate, gli agenti di Piccoli sono stati informati di un possibile interesse se qualcuno portasse via Moise), la Fiorentina poi prenderà un’altra mezzala (due se Mandragora non dovesse rimanere) e poi dovrà capire cosa fare sulla fascia destra. Al momento non ci sono grandi segnali di disgelo con l’entourage di Dodo. In assenza di un’offerta importante (almeno 25 milioni) il brasiliano resterà. Ma il nome di Zortea resta nei radar viola. Capitolo uscite. Valentini al Verona non è ancora fatta, la Fiorentina vorrebbe cederlo a titolo definitivo e non in prestito. Moreno invece è a un passo dal prestito al Levante.

Alessandro Latini