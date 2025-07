Esposito, si tratta: ma dipende da Beltran. Betis e Bologna, tentazione Mandragora

Sebastiano Esposito è sempre più vicino alla Fiorentina. L’attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter è il prescelto da Daniele Pradè per il ruolo di seconda punta. La trattativa con i nerazzurri va avanti spedita. Affare da 5-6 milioni più una manciata di bonus. Il traguardo non sembra lontano nonostante i sondaggi di qualche altro club. Si è parlato del Cagliari e del Parma, ma in questo momento la Fiorentina ha la strada spianata per mettere le mani sul talento di Castellammare di Stabia. Il ds viola dovrà decidere se anticipare i tempi o se attendere per l’affondo in attesa di una cessione di Lucas Beltran. Il Vichingo in questo senso è l’ago della bilancia viola. Sa di essere considerato di troppo ma una soluzione per la sua cessione al momento non c’è.

Rifiutato il River Plate (il prestito non va bene alla Fiorentina e l’attaccante vuole per il momento restare in Europa), si cercano alternative. In uscita resta da monitorare la situazione di Rolando Mandragora. Il Betis si è fatto avanti con la Fiorentina con una proposta apparsa a suo modo irricevibile (4 milioni), il Bologna resta sullo sfondo. L’appuntamento fra le parti è di fatto fissato e ci sarà non appena il giocatore tornerà a Firenze dopo le vacanze. Se la Fiorentina portasse in fondo la cessione del suo numero 8 aumenterebbe di colpo anche il lavoro da fare nel mercato in entrata. A maggior ragione se si concretizzassero pure le voci di un interesse del Newcastle per Richadson.

In mediana resta sempre quello di Bernabé il nome più caldo in entrata. La Fiorentina ha comunicato l’interesse all’entourage del calciatore, ricevendo ampio gradimento qualora si trovasse l’accordo con il Parma. Anche il club di Krause è informato dell’interesse ma al momento non c’è ancora stata la prima offerta della Fiorentina.

Richiesta che però si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro. E la sensazione è che la posizione del Parma (per il momento) sia piuttosto rigida: per la serie, prendere o lasciare. Pradè è avvertito, ma si è comunque messo in testa di provare a regalare a Pioli il giovane play spagnolo. Sullo sfondo rimane anche Sohm, giocatore molto gradito alla Fiorentina.

In pillole. Circolato il nome di Insigne: proposto ai viola, che non sono interessati. Terracciano lascerà la Fiorentina. Per lui ipotesi Monza, ma c’è anche un’idea Empoli. Il Torino guarda con attenzione a Nzola, Ikoné e Sottil, mentre il Verona aspetta di poter chiudere per Valentini e attende notizie per Moreno. Il club gialloblu li prenderebbe in prestito.

Alessandro Latini