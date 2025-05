Fabio Rossitto: "La Fiorentina deve ripartire dal lavoro di Palladino"

Friulano di Aviano, una carriera con la maglia dell’Udinese, ma le stagioni più importanti a Firenze. Fabio Rossitto non lo dimentica. Doppio ex, vero, ma sotto la guida del Trap ha conosciuto anche il palcoscenico della Champions. Gregario di una Fiorentina piena di stelle. Nella notte di Wembley ruggì come un leone. Fu anche un po’ il suo trionfo.

Rossitto, partiamo dall’attualità. Come giudica la stagione viola?

"In questo momento l’aria che tira non è bella per via della contestazione, però a parer mio Palladino ha fatto bene. Ho visto cose buone, il filotto delle 8 vittorie consecutive e giocatori valorizzati come Kean. A volte ci si fa trasportare dalle emozioni del finale di campionato dove purtroppo la Fiorentina è uscita dalla Conference".

Palladino dovrà in primis provare a riconquistare la fiducia della tifoseria.

"La situazione non la vedo così nera. Anzi. Penso sia giusto ripartire dal suo lavoro. Certo, lavorare col malumore della piazza non è semplice. Ma sono stati contestati tanti grandi allenatori a cominciare da Trapattoni...".

A proposito, successe prima del trionfo di Wembley...

"Perdemmo 2-0 a Piacenza e si scatenò la contestazione. Il Trap di fatto rassegnò le proprie dimissioni, poi qualcuno lo fece desistere. Pochi giorni dopo arrivò quella partita contro l’Arsenal che è entrata nella storia. Nel calcio le emozioni e i giudizi cambiano in poco tempo".

Indossavate la maglia che ha fatto da modello per quella dell’anno prossimo.

"Tanta roba, quella maglia è piaciuta a tanti anche grazie alla vittoria di Wembley. Per noi che l’abbiamo indossata rivederla in campo è una grande emozione".

Da ex collega. Riscatterebbe Fagioli?

"Subito, senza dubbio. Deve fare altri step di crescita, ma è bravo. Molto bravo".

Oggi si sfideranno Kean e Lucca: che ci dice di loro?

"Kean mi ha realmente sorpreso. Lucca è cresciuto, se la Fiorentina volesse puntare su di lui troverebbe un attaccante pronto".

Alessandro Latini