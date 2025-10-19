Femminile. Brividi nel recupero. La Fiorentina (4-3) firma uno show contro il super Milan

Contro l’Inter i minuti finali furono fatali e rimandarono l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. Stavolta per la Fiorentina Femminile sono stati benedetti. Le ragazze di Pinones Arce hanno battuto 4-3 il Milan al Viola Park in una partita piena di colpi di scena. Gli ultimi proprio in pieno recupero e a fortissime tinte viola.

Fiorentina capace di sbloccare la partita in avvio. Snerle si guadagna un rigore sacrosanto, Severini dal dischetto batte Giuliani. Poi la Fiorentina sbanda in due occasioni e il Milan la sorpassa: prima è Renzotti a pareggiare, poi Soffia a siglare il raddoppio. Poco prima dell’ora di gioco ecco il pari viola. Corner di Snerle, brava Janogy (nella foto) a sfilarsi dalla marcatura e a mandare in rete di testa. Finita? Nemmeno per sogno. Renzotti segna ancora (3 gol in Serie A, tutti alla Fiorentina), poi il Viola Park si trasforma nel teatro dei sogni. Al 94’ gran palla da destra di Severini, brava ancora Janogy a mettere in rete. Al 97’ pasticcio colossale di Giuliani, che controlla male un retropassaggio e si fa soffiare il pallone da Tryggvadottir: rete.

Nel dopo gara il commento di mister Pinones Arce. "Bisogna crederci fino alla fine, sempre. La settimana scorsa abbiamo preso gol all’ultimo minuto, oggi abbiamo segnato due gol molto importanti: siamo felici. Ci abbiamo creduto, il Milan non ci ha creato tante difficoltà ma noi non abbiamo avuto il nostro solito livello di gioco. Le ragazze però si meritano la soddisfazione che portano questi tre punti".

Alessandro Latini