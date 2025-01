Femminile, la gara di andata. Quarti di Coppa Italia. Pari viola contro il Milan

Il primo round è finito in parità. Al Centro sportivo Vismara la Fiorentina Femminile ha pareggiato contro il Milan per 1-1. Risultato tutto sommato positivo in vista del ritorno in programma al Viola Park il 28 gennaio. In palio ci sarà un posto in semifinale di Coppa Italia contro la vincente di Lazio-Juventus (1-3 all’andata). Primo tempo sbloccato da un errore del Milan in palleggio. Bredgaard ruba palla e viene stesa da Soffia in area. Rigore che poi Severini trasforma.

Nella ripresa Milan con altro piglio. Cernoia sfonda a destra, palla dentro l’area e Arrigoni la spedisce sotto la traversa. Fiorentina che sembra volersi accontentare del pareggio, anche se in pieno recupero sfiora il raddoppio. Bel lavoro di Longo, cross a centro area dove Severini si divora il più facile dei gol. Alla fine resta un pizzico di rammarico.

Ale.La.