Femminile. L’era Pinones-Arce si accende giovedì

La Fiorentina Femminile del neo tecnico Pinones-Arce si ritroverà al Viola Park a partire dal 10 luglio per dare ufficialmente il via alla stagione 2025/26, con il ritiro che si svolgerà per intero presso il centro sportivo di Bagno a Ripoli. Le visite mediche cominceranno già il 9 luglio, sempre al Viola Park, e proseguiranno fino al giorno successivo mentre nel pomeriggio di giovedì è prevista la prima seduta di allenamento. Non saranno presenti le giocatrici impegnate con le rispettive nazionali all’Europeo in Svizzera, comprese le nuove arrivate Lina Hurtig e Ilse Van Der Zanden. Per loro è previsto un periodo di riposo aggiuntivo prima di unirsi alla squadra: il loro rientro è atteso a inizio agosto.

Nei prossimi giorni la società comunicherà anche il calendario delle amichevoli estive (saranno tre, tutte ad agosto) che permetteranno alle viola di ritrovare il ritmo gara in vista dell’inizio della nuova Serie A Women’s Cup, previsto per il 24 agosto, che anticiperà il campionato vero e proprio (la Fiorentina è stata inserita nel girone B con Inter, Como e Genoa).

A.Gian.