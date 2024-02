Femminile. Viola con la Samp. La Juve nel mirino

Appuntamento al Viola Park per la Fiorentina Femminile, che questo pomeriggio (ore 15.15) ospita la Sampdoria per la 16° giornata del campionato di Serie A. Le ragazze gigliate sono reduci dalla conquista della semifinale di Coppa Italia dopo una battaglia vinta ai rigori contro l’Inter. Obiettivo vincere e mettere così pressione alla Juventus in chiave secondo posto (oggi alle 18 contro il Como.

"Vogliamo continuare la marcia in campionato – ha raccontato mister De La Fuente alla vigilia –, ci serve la vittoria dopo due pareggi anche se veniamo da un periodo di fuoco e uno sforzo importante, sicuramente fisico ma soprattutto mentale. Abbiamo fatto 120 minuti con l’Inter, ma non ho visto un calo fisico. Dobbiamo essere decisive, ora i punti pesano".

Ale.La.