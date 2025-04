Fiorentina: 1.200 tifosi in trasferta a Siviglia per la sfida contro il Betis

In diversi partiranno direttamente domani mattina, qualcuno invece è già partito a causa degli slot aerei che non servono Siviglia ogni giorno. Trasferta tutto sommato comoda, specialmente per i 168 tifosi che hanno scelto di viaggiare col volo charter organizzato da ATF in collaborazione con SoloViola. Partenza domani mattina da Forlì, rientro in nottata direttamente dopo la partita. Chi ha scelto di muoversi autonomamente ha cercato le combinazioni più economiche. In diversi si sono mossi anche all’estero. Il gruppo Europa Viola porterà al Villamarin una trentina di tifosi. Qualcuno è partito anche dal Regno Unito, tutti si riuniranno a Siviglia con gli affiliati del Viola Club Barcellona e del Viola Club Valencia. In totale, nel settore ospiti, saranno circa 1.200 i tifosi della Fiorentina.

Settore che non è andato esaurito perché il Betis aveva messo a disposizione della Fiorentina circa 2.800 biglietti (il 5% della capienza totale come da regole Uefa). Il problema principale? Gli alti costi di una trasferta che capita a cavallo di un ponte che ha fatto lievitare i prezzi. Il club andaluso ha così messo a disposizione dei propri tifosi una parte dei biglietti rimasti invenduti. Fermo restando un cuscinetto di sicurezza, saranno presenti anche nel settore ospiti tifosi di Isco e compagni.

A livello social, invece, è partita da giorni la campagna dei sostenitori del Betis presenti in Italia. Tifosi "pronti alla battaglia", una sfida che per loro vale doppio. Su Instagram campeggia una foto di un guerriero in armatura con la maglia di Antony, con la spada rivolta verso la Cupola del Duomo. Schermaglie social, la partita vera si giocherà nel gremito Villamarin. Oltre 50.000 andalusi contro i 1.200 viola, che spesso a livello di tifo hanno avuto la meglio anche su chi era presente in numero più massiccio.

