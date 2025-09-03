Fiorentina: anticipi e posticipi. Il calendario completo fino alla 12esima giornata

Firenze, 3 settembre 2025 – La Lega Calcio ha ufficializzato il calendario degli anticipi e posticipi fino alla 12ª giornata. Ecco il programma della Fiorentina: Fiorentina-Como (domenica 21 settembre ore 18), Pisa-Fiorentina (domenica 28 settembre ore 15), Fiorentina-Roma (domenica 5 ottobre ore 15), Milan-Fiorentina (domenica 19 ottobre ore 20.45), Fiorentina-Bologna (domenica 26 ottobre ore 18), Inter-Fiorentina (mercoledì 29 ottobre ore 20.45), Fiorentina-Lecce (domenica 2 novembre ore 15), Genoa-Fiorentina (domenica 9 novembre ore 15) e Fiorentina-Juventus (sabato 22 novembre ore 18).