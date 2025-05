Fiorentina-Betis Siviglia, una notte per sognare. Probabili formazioni e tv

Firenze, 8 maggio 2025 – E’ la notte che può scrivere un altro capitolo mattone nell’affascinante storia viola: la Fiorentina vuole la finale di Conference League (sarebbe la terza consecutiva, con la speranza di vincerla finalmente) per regalare emozioni al popolo viola che stasera sarà, come sempre nei momenti che contano, un sostegno incessante, rumoroso e colorato. Un sostegno che alla squadra di Palladino (fresco di prolungamento del contratto fino al 2027) servirà molto perché deve rimontare il 2-1 per il Betis Siviglia nella gara di andata, compito molto complicato.

Palladino recupera Dodo sulla destra, mentre in attacco conferma per la coppia Kean-Gudmundsson. A centrocampo non ce la fa Cataldi, toccherà ad Adli.

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Adli, Fagioli, 21 Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

REAL BETIS (4-2-3-1): Vieites; Ruibal, Natan, Bartra, R. Rodriguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Lo Celso; Bakambu. Allenatore: Pellegrini.

Arbitro: Nyberg (Sve).

Diretta tv: ore 21 - Sky Sport.