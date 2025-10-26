Fiorentina-Bologna, le formazioni ufficiali
Alle 18 viola e rossoblu si sfidano per obiettivi diversi in questo derby dell’appennino
Firenze, 26 ottobre 2025 – La Fiorentina cerca il primo successo in campionato e vuole irrobustire un po’ una classifica pessima. Il Bologna vuole continuare a stare tra le prime e cerca una vittoria per salire ancora più su. Questo derby dell’Appennino vede le due squadre lottare per obiettivi diversi, ma l’obiettivo principale è lo stesso: vincere.
DIRETTA
Stefano Pioli decide di affiancare Gudmundsson a Kean in attacco
Fiorentina in campo per il riscaldamento
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucu.mí, Heggem, Juan Miranda; Freuler, Ferguson; Cambiaghi, Fabbian, Orsolini; Castro. Allenatore: Italiano (Niccolini in panchina)
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli
Continua a leggere tutte le notizie di sport su