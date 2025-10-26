Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Fiorentina
  4. Fiorentina-Bologna, le formazioni ufficiali

Fiorentina-Bologna, le formazioni ufficiali

Alle 18 viola e rossoblu si sfidano per obiettivi diversi in questo derby dell’appennino

di ROBERTO DAVIDE PAPINI
26 ottobre 2025
Moise Kean (Fotocronache Germogli)

Moise Kean (Fotocronache Germogli)

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Firenze, 26 ottobre 2025 – La Fiorentina cerca il primo successo in campionato e vuole irrobustire un po’ una classifica pessima. Il Bologna vuole continuare a stare tra le prime e cerca una vittoria per salire ancora più su. Questo derby dell’Appennino vede le due squadre lottare per obiettivi diversi, ma l’obiettivo principale è lo stesso: vincere.

DIRETTA

16:19
Scelte

Stefano Pioli decide di affiancare Gudmundsson a Kean in attacco

16:17
Riscaldamento

Fiorentina in campo per il riscaldamento

16:02
La formazione rossoblu

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucu.mí, Heggem, Juan Miranda; Freuler, Ferguson; Cambiaghi, Fabbian, Orsolini; Castro. Allenatore: Italiano (Niccolini in panchina)

15:59
La formazione viola

FIORENTINA (3-5-2):  De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su