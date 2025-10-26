Pioli: "Ripartiamo da questa rimonta. Vista voglia di non mollare"

Firenze, 26 ottobre 2025 – All'inferno e ritorno. In mezzo c'è tanto da raccontare per quanto riguarda il film di Fiorentina-Bologna, terminata 2-2 quando poteva trasformarsi in una debacle. Sotto due a zero, la squadra viola ha saputo in qualche modo reagire ed è pervenuta al pareggio grazie ai rigori trasformati da Gudmundsson e Kean. Al 96' l'occasione di Dodo che poteva portare anche i tre punti alla Fiorentina. Nella sua analisi Stefano Pioli parte da qui. "Dalla visuale che avevo io mi sembrava che ci fosse lo spazio per fare gol, purtroppo non ci è riuscito. Ho visto voglia di non mollare, di non arrendersi, potevamo anche meritarlo quel gol. Alla prima occasione siamo andati sotto, potevamo far gol con Ranieri e con Moise. Non è un momento facile, eppure la squadra ci crede e ha meritato questa rimonta. Vogliamo continuare a credere in quello che facciamo". I cambi hanno dato una nuova linfa? "I cambi ci han dato energie, sulle fasce e in mezzo, questo è sicuro. Ci serve un po' più di energia. Il Bologna non ci ha messo sotto ma ha vinto tante seconde palle. Con le due punte abbiamo lavorato meglio, ma è stata una partita difficile con la voglia di non arrendersi. Oggi nelle difficoltà abbiamo tirato fuori qualcosa in più. Bisogna ripartire da qui".

Kean accanto a Dzeko? "Moise ha fatto una buonissima partita anche nel primo tempo. Ha duellato con Lucumì, può far bene sia con Gudmundsson che con Dzeko. Il problema nostro è quello di trovare equilibri che ci portino alla vittoria. Kean? La sua condizione fisica sta migliorando dopo l’infortunio in Nazionale. Dobbiamo lavorare per metterlo nelle condizioni di essere più efficace in area".

Adesso vi attende l'Inter... "Noi dobbiamo pensare a noi stessi, non alla forza dell'Inter. Sappiamo che dovremo soffrire, insieme e con compattezza. Ma abbiamo anche le qualità per far male a un avversario così forte".

Sul centrocampo. "Mi aspettavo di più in mezzo al campo, non solamente per la qualità della costruzione. È difficile palleggiare con il Bologna perché viene a prenderti molto aggressivo. Ci stava anche tante volte di scavalcare e di cercare l’uno contro uno con Kean. Secondo me non siamo stati tanto bravi sulle seconde palle, dove tante volte i loro centrocampisti hanno avuto la meglio”.