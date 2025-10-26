Due rigori salvano Pioli e la Fiorentina. Con il Bologna finisce 2-2 in rimonta

Firenze, 26 ottobre 2025 – Finisce in parità al Franchi tra Fiorentina e Bologna. Rossoblù padroni del campo per un'ora e un quarto, poi due rigori concessi per altrettanti falli di mano permettono alla viola di strappare un punto.

Super gol di Castro

Pioli rilancia Gudmundsson dal 1' al fianco di Kean, Niccolini sceglie Fabbian al posto dell'infortunato Odgaard a supporto di Castro. Fase iniziale di studio, poi il Bologna prova ad affondare il colpo: al 17' Castro difende palla e serve in orizzontale Miranda, mancino da fuori su cui De Gea deve intervenire per alzare in corner. Al 25' passano i rossoblù: Orsolini cerca Heggem in area di rigore, spizzata di Marì su cui si avventa Castro che con il destro al volo la infila sotto l'incrocio dei pali. Al 30' Ranieri si divora la rete del pareggio: su azione da corner Mandragora spizza sul secondo palo ma il capitano della viola spara alto da pochi passi. Ci prova anche Mandragora direttamente su punizione: para Skorupski in tuffo.

La Fiorentina pareggia in extremis

Buona chance per la Fiorentina ad inizio ripresa: Kean salta Lucumi e calcia, attento Skorupski che para. Al 52' raddoppia il Bologna: Orsolini premia la sovrapposizione di Holm, palla dentro per Cambiaghi che di prima intenzione batte De Gea. Al 58' Kean prova a scuotere i suoi con un sinistro da fuori: respinge Skorupski. Al 74' la Fiorentina la riapre: braccio netto di Ferguson su cross di Dodò e calcio di rigore, dal dischetto Gudmundsson fa 1-2. All'83' Holm commette fallo da ammonizione su Fortini: è il secondo giallo, Bologna in 10. Al 93' altro rigore per la Fiorentina, questa volta il fallo di mano è di Bernardeschi: dal dischetto tocca a Kean stavolta, che spiazza Skorupski e fa 2-2. Finisce così al Franchi.