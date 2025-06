Fiorentina, dal Cagliari all'Atalanta. Il cammino viola con un finale in salita

Firenze, 6 giugno 2025 - Comincerà da Cagliari il prossimo 24 agosto (improbabili anticipi o posticipi) il campionato della Fiorentina. Al Teatro Regio di Parma è stato svelato questa sera tutto il calendario della prossima stagione. Appuntamento sempre molto atteso, anche per capire gli impegni della Fiorentina a cavallo del playoff di Conference League. Andata in programma il 21 agosto, ritorno il 28. In mezzo proprio la partita di Cagliari, dopo la seconda sfida europea i viola saranno di scena in casa del Torino il 31 agosto (qui sì, possibile il posticipo). Come chiesto dal club viola le prime due partite saranno disputate in trasferta per permettere agli operai di accelerare i lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi.

Il girone di ritorno viola

Sosta del campionato per gli impegni della Nazionale, poi il debutto in campionato in casa nel weekend del 13-14 settembre contro il Napoli, primissimo big match della stagione. Il 21 settembre un'altra partita in casa, contro il Como, poi alla quinta giornata l'atteso derby contro il Pisa alla Cetilar Arena. Alla sesta giornata Fiorentina-Roma chiuderà la seconda parentesi del campionato e farà da preludio alla nuova pausa del campionato. Fiorentina che contro i giallorossi comincerà il primo ciclo di ferro della stagione. Dopo la sosta ecco infatti Milan-Fiorentina, Fiorentina-Bologna e Inter-Fiorentina. Playoff permettendo, tra Milan e Bologna anche la seconda giornata del girone unico di Conference.

In programma alla 12° (dopo la terza sosta) Fiorentina-Juventus, in calendario per il 23 novembre, a seguire il match contro l'Atalanta. Periodo natalizio meno complicato - sulla carta - rispetto allo scorso anno. Il 21 dicembre Fiorentina-Udinese, il 28 Parma-Fiorentina e il 3 gennaio Fiorentina-Cremonese. Il girone d'andata si chiuderà il 6 gennaio con Lazio-Fiorentina. Niente stop invernale e dunque l'avvio del 2026 non sarà semplice. Dopo la trasferta dell'Olimpico ecco Fiorentina-Milan e Bologna-Fiorentina, trasferta a Cagliari e poi Napoli-Fiorentina (1 febbraio). Alle 26° (2 febbraio) il derby al Franchi contro il Pisa. Alla 30° in casa il match con l'Inter, preludio a un finale di stagione per niente semplice, quando verosimilmente (sempre playoff e girone permettendo) la Conference sarà nelle fasi finali e decisive. Le ultime quattro giornate prevedono Roma-Fiorentina, Fiorentina-Genoa, Juventus-Fiorentina e Fiorentina-Atalanta. Conclusione in salita. Prima di tutto però occorre affidare la Fiorentina al suo nuovo allenatore, con Stefano Pioli sempre più vicino (servirà un po' di pazienza) al ritorno tris in viola.

Alessandro Latini