Fiorentina: clima positivo e preparazione per la sfida contro l'Udinese

Volti sorridenti, partitella tirata e vinta dalla squadra di De Gea e Dodo, che a beneficio dei social si è mostrata festante. Il clima in casa Fiorentina sembra positivo, complice anche un pranzo di gruppo al Viola Park a base di asado argentino. Si prepara così la trasferta in casa dell’Udinese, ultimo atto di una stagione che può portare la Fiorentina al sesto posto per rigiocare nuovamente la Conference League. Incastri noti: vittoria di Udine e trionfo salvezza del Lecce all’Olimpico contro la Lazio. Difficile, difficilissmo ma comunque non impossibile.

Confermato il recupero di Danilo Cataldi, che dovrebbe essere convocato per andare in panchina. Ok anche Pietro Comuzzo, uscito per una forte contusione contro il Bologna. Raffaele Palladino può scegliere e alla fine si affiderà ai calciatori che sono più in forma. Fermo restando il terzetto difensivo composto da Pongracic, Pablo Marí e capitan Luca Ranieri, sugli esterni ci saranno Dodo e Robin Gosens.

In mediana ci saranno Mandragora, Richardson (favorito su Adli) e Fagioli. Certa la presenza di Moise Kean in attacco, al suo fianco scalpita Beltran, reduce dalla squalifica e senz’altro più in forma di Albert Gudmundsson, che comunque sarà a disposizione dopo la panchina contro il Bologna. Alla fine, quella del compagno di Kean, sarà slo una scelta tecnica.

Alessandro Latini