Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Un tris di acquisti per chiudere il mercato
Il difensore svincolato dal Manchester United rimane molto vicino, così come oggi si chiuderà la trattativa per Nicolussi Caviglia. Poi sarà la volta dell'esterno destro, probabilmente Lamptey
Firenze, 29 agosto 2025 - Quattro giorni alla chiusura delle trattative, tre acquisti ancora da piazzare. Daniele Pradè prepara il rush finale del mercato della Fiorentina, pronta a raccogliere i frutti di settimane di lavoro.
Il nome più vicino è quello di Victor Lindelof, destinato a rinforzare la difesa viola. Nella giornata di ieri i contatti sono proseguiti per definire i dettagli del contratto: biennale con opzione per la terza stagione, impostato sul modello “Dzeko”. Una parte fissa contenuta (poco sotto i 2 milioni l’anno) ma con bonus significativi legati ai risultati individuali e di squadra. L’ottimismo è alto: lo sbarco a Firenze potrebbe avvenire a ore.
Capitolo centrocampo: Hans Nicolussi Caviglia è pronto a vestire la maglia viola. Dopo giorni di attesa, anche il Venezia ha accettato di scendere a patti, complice il lavoro dell’agente Alessandro Lucci. L’intesa prevede un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, per un’operazione complessiva da 7-8 milioni. Anche qui la fumata bianca è ormai imminente.
Poi toccherà all’esterno destro. Lamptey del Brighton resta la prima scelta, ma i viola hanno già valutato alternative come Zanoli e Hateboer. La trattativa con il club inglese è avviata, richiede ancora un’accelerata che potrebbe arrivare a ridosso del gong finale di lunedì sera.
In parallelo, la dirigenza dovrà lavorare anche sulle uscite: Beltran, Bianco (cercato dalla Sampdoria), Barak (Cagliari e Verona), Ikoné (Paris Fc e un paio di altre situazioni all'estero), Infantino e Richardson sono tra i giocatori in bilico. Proprio il centrocampista marocchino, dopo aver rifiutato il Tolosa, potrebbe finire nel mirino del Newcastle. Anche a Reggio Emilia nel return match contro il Polissya è rimasto per tutta la gara in panchina, al pari di Sabiri. Che non è entrato perché nella ripresa Pioli ha dovuto inserire tutti i big per non correre rischi inutili dopo lo 0-2 degli ucraini. Anche l'ex Sampdoria potrebbe salutare negli ultimi giorni, oppure sfruttare uno di quei mercati che rimarranno aperti oltre lunedì, come quello arabo o quello turco. La Fiorentina, insomma, è pronta a muoversi su più fronti: rinforzare la squadra senza dimenticare di sfoltire l’organico. Ancora di lavoro ce n'è da fare diverso.
Alessandro Latini
