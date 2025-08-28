Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Un tris di acquisti per chiudere il mercato

Firenze, 29 agosto 2025 - Quattro giorni alla chiusura delle trattative, tre acquisti ancora da piazzare. Daniele Pradè prepara il rush finale del mercato della Fiorentina, pronta a raccogliere i frutti di settimane di lavoro.

Il nome più vicino è quello di Victor Lindelof, destinato a rinforzare la difesa viola. Nella giornata di ieri i contatti sono proseguiti per definire i dettagli del contratto: biennale con opzione per la terza stagione, impostato sul modello “Dzeko”. Una parte fissa contenuta (poco sotto i 2 milioni l’anno) ma con bonus significativi legati ai risultati individuali e di squadra. L’ottimismo è alto: lo sbarco a Firenze potrebbe avvenire a ore.

Capitolo centrocampo: Hans Nicolussi Caviglia è pronto a vestire la maglia viola. Dopo giorni di attesa, anche il Venezia ha accettato di scendere a patti, complice il lavoro dell’agente Alessandro Lucci. L’intesa prevede un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, per un’operazione complessiva da 7-8 milioni. Anche qui la fumata bianca è ormai imminente.

Poi toccherà all’esterno destro. Lamptey del Brighton resta la prima scelta, ma i viola hanno già valutato alternative come Zanoli e Hateboer. La trattativa con il club inglese è avviata, richiede ancora un’accelerata che potrebbe arrivare a ridosso del gong finale di lunedì sera.

In parallelo, la dirigenza dovrà lavorare anche sulle uscite: Beltran, Bianco (cercato dalla Sampdoria), Barak (Cagliari e Verona), Ikoné (Paris Fc e un paio di altre situazioni all'estero), Infantino e Richardson sono tra i giocatori in bilico. Proprio il centrocampista marocchino, dopo aver rifiutato il Tolosa, potrebbe finire nel mirino del Newcastle. Anche a Reggio Emilia nel return match contro il Polissya è rimasto per tutta la gara in panchina, al pari di Sabiri. Che non è entrato perché nella ripresa Pioli ha dovuto inserire tutti i big per non correre rischi inutili dopo lo 0-2 degli ucraini. Anche l'ex Sampdoria potrebbe salutare negli ultimi giorni, oppure sfruttare uno di quei mercati che rimarranno aperti oltre lunedì, come quello arabo o quello turco. La Fiorentina, insomma, è pronta a muoversi su più fronti: rinforzare la squadra senza dimenticare di sfoltire l’organico. Ancora di lavoro ce n'è da fare diverso.

Alessandro Latini