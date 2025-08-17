Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - De Gea resta, niente clausola. Ora priorità alle cessioni

Firenze, 18 agosto 2025 - Il mercato della Fiorentina non è ancora chiuso. È certo che alla squadra di Pioli manchino ancora un esterno destro, un attaccante di riserva e, qualora si presentasse l’occasione, anche un centrocampista. Prima però occorre completare le uscite, che restano la vera priorità di queste settimane.

Dopo le voci di sabato su Gosens, accostato senza successo all’Atalanta, la domenica è stata segnata da indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra su un improbabile ritorno di David De Gea al Manchester United. Una suggestione nata attorno a una presunta clausola rescissoria che non esiste nel nuovo contratto triennale che il portierone spagnolo ha sottoscritto con la Fiorentina a inizio estate.

In casa viola, però, il tema resta un altro: la necessità di sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi, che pesa ancora per circa 10 milioni netti. Ceduti Nzola, Sottil e Christensen, ora tocca ad altri partire. Su tutti Beltran, finito ai margini dopo il rifiuto al Flamengo: i brasiliani insistono, così come alcuni club russi (Zenit, CSKA e Spartak), ma l’argentino aspetta il River Plate, che finora ha messo sul tavolo solo un prestito. La Fiorentina, invece, chiede una cessione a titolo definitivo. Per l'attaccante non ci sono altre strade europee e dunque la sua posizione è piuttosto netta: permanenza in viola o River Plate.

Gli esuberi più costosi sono proprio Beltran (1,8 milioni di ingaggio), Brekalo e Ikoné (1,6 a testa, con il francese ancora nel mirino del Vasco da Gama), Barak (1,5, seguito da Cagliari e Verona), oltre a Infantino (400 mila euro) e Sabiri (900 mila). A loro si aggiunge Kouamé, che pesa 1,7 milioni ma non può essere ceduto almeno fino a gennaio per via dell’infortunio al ginocchio patito nella seconda parte dello scorso campionato con la maglia dell'Empoli.

L’obiettivo della dirigenza, guidata da Pradè e Goretti, è quindi duplice: liberarsi degli esuberi e creare lo spazio salariale necessario per completare gli acquisti e chiudere i rinnovi più attesi, da Kean a Mandragora, fino a un possibile prolungamento di Dodo. In questo momento il lavoro dei dirigenti si sta concentrando in questa direzione, fermo restando che restano da prendere - come detto - almeno due (se non tre) rinforzi per la rosa di Pioli.

