Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - La giornata di Viti. Pradè vuole Esposito in attacco

Firenze, 1 luglio 2025 - Ricomincia la nostra rubrica del 'Colpo di Mezzanotte'. Un modo per vivere insieme, sera dopo sera, il calciomercato estivo della Fiorentina. Rubrica che accompagnerà i lettori del nostro sito fino al gong finale del prossimo 1 settembre.

Daniele Pradè ha già fatto molto, ma ha ancora tanto da fare sul doppio fronte delle entrate e delle uscite. Rinnovato il contratto a De Gea l'indomani l'addio di Raffaele Palladino, poi sono stati i giorni di Dzeko, di Fazzini, del riscatto di Gudmundsson (applausi per i dirigenti viola, che hanno strappato l'islandese al Genoa per 13 milioni (oltre ai 6 già versati per il prestito). Quello di oggi sarà invece il giorno di Mattia Viti, pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore centrale classe 2002, originario di Borgo San Lorenzo, si sottoporrà oggi alle visite mediche a Roma, dopodiché raggiungerà il Viola Park per firmare il contratto che lo legherà ufficialmente al club viola. Arriva in prestito dal Nizza, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro e una clausola che garantisce ai francesi il 10% sulla futura rivendita. Affare chiuso da giorni che si è protratto fino al 1° luglio per motivi burocratici.

Adesso il mercato viola è in una fase di attesa e valutazione. Le priorità individuate dalla dirigenza restano chiare: servono un regista davanti alla difesa e una seconda punta. Il nome più caldo in questo momento è quello di Sebastiano Esposito, attaccante reduce da una buona stagione a Empoli e di proprietà dell’Inter. I contatti sono avanzati e c’è ottimismo sulla chiusura. L'uscita di scena dell'Inter dal Mondiale per Club può accelerare la trattativa (ottimo l'ingresso di Esposito nella ripresa). L’operazione potrebbe chiudersi sulla base di 6-7 milioni più bonus. Sebastiano piace per la sua duttilità: può giocare da seconda punta ma anche da riferimento centrale.

Più complicata invece la trattativa per Adrián Bernabé del Parma, profilo gradito alla Fiorentina per il ruolo di play, posizionato da Pioli in cima alla lista. La prima offerta è stata respinta, ma il club toscano non si arrende forte anche della volontà del giocatore di alzare l'asticella. Restano sul taccuino anche altri nomi per rinforzare la mediana: da Traorè a Sohm, passando per McAtee, giovane talento del Manchester City che piace tanto alla Fiorentina. Più defilate, ma comunque monitorate, le piste che portano a Rovella e Richard Rios, entrambi già seguiti in passato dalla Fiorentina. Ma in entrambi i casi il prezzo è alto.

Alessandro Latini