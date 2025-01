Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Man, avanti adagio. Kouame-Sanabria in standby

Firenze, 22 gennaio 2025 - L'avventura di Michael Kayode alla Fiorentina è finita martedì 21 gennaio. Si è concretizzata così la cessione dell'esterno azzurro al Brentford. 'Kayo', come lo chiamavano tutti al Viola Park, approda in Premier League in prestito oneroso (500.000 euro), con diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni più una serie di bonus. Inoltre la Fiorentina si è tenuta il 10% sulla futura rivendita. La prossima estate si deciderà il suo futuro in maniera definitiva, anche se adesso il destino del calciatore non è più nelle mani del club viola.

La casella del vice Dodo non sarà riempita con un acquisto. Al vaglio c'è l'ipotesi di far rientrare alla base Niccolò Fortini, in prestito alla Juve Stabia dopo un buon precampionato con Palladino. Il tecnico lo stima, in Serie B è stato l'unico 2006 ad avere continuità e sta disputando una stagione eccellente al netto di un recente infortunio alla caviglia. Un paio i dubbi: vale la pena richiamarlo dal prestito (per tenerlo in panchina) interrompendogli un ottimo percorso di crescita nelle 'Vespe'? E poi sul ruolo: a destra si può adattare, ma è abituato a solcare la fascia sinistra. Valutazioni in corso. La Juve Stabia si è già mostrata collaborativa anche per preservare i buoni rapporti in vista di affari futuri. L'alternativa è adattare Moreno (o Parisi, come lo scorso anno) sulla corsia destra. Sembra certo però che non arriverà nessun altro dal mercato in quel ruolo. Anche perché Fortini sarebbe schierabile in Conference League senza problemi di lista, un altro giocatore non del vivaio avrebbe più problemi. La Fiorentina può fare solo tre cambi.

Capitolo Man. Il Parma spera di ottenere almeno 15 milioni, Fiorentina non si spinge (per ora) troppo oltre i 10. Trattativa che va avanti. Così come quella relativa allo scambio Sanabria-Kouame. L'affare non si è ancora chiuso perché intorno all'attaccante ivoriano della Fiorentina c'è un certo fermento. Non è escluso che alla fine si stringa la mano al Torino, ma nelle ultime ore il Cagliari si è inserito e pure l'Empoli. Lo stesso Kouame vuole valutare la soluzione migliore per lui. E poi Cristante. L'idea da Roma è confermata per il centrocampo. Piace a Pradè, c'è da trovare una chiave per l'alto ingaggio (3 milioni netti a stagione) magari spalmandolo su più stagioni. Operazione che potrebbe prendere corpo negli ultimi giorni della sessione invernale.

Alessandro Latini