Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Kayode verso la Premier. Ikoné blocca Henrique e Man

Firenze, 18 gennaio 2025 - Novità nessuna. Almeno a livello di entrate il mercato della Fiorentina è in una fase di attesa. E' stato un venerdì interlocutorio e la sensazione è che fino alla settimana nuova non accadrà granché. Difficile che si muova qualcosa nel corso del weekend di partite. In uscita si è mosso qualcosa intorno a Kayode. La Fiorentina potrebbe decidere di cederlo, ma soltanto in prestito. Le offerte faraoniche paventate la scorsa estate non sono arrivate, i dirigenti viola non sono nemmeno mai stati convinti di cederlo a titolo definitivo. Così si è fatta strada l'idea del prestito. E a questa condizione sono in diversi i club interessati. Ma la Fiorentina ha aperto un canale privilegiato con il Brentford. 'Kayo' potrebbe così disputare il resto di questa stagione in Premier League.

Il resto racconta del 'solito' mercato fermo intorno a Ikoné. La pista più credibile per l'addio di Jorko a titolo definitivo è quella del Paris Fc, club dove gioca l'amico Maxime Lopez. Sarebbero sei mesi in Ligue 2, ma con la prospettiva di una promozione a portata di mano. Scenario non escluso a priori dall'esterno viola, di certo non facilissimo da convincere a lasciare Firenze. Ne sa qualcosa Daniele Pradè dalla scorsa estate. I soldi della sua cessione sarebbero probabilmente utilizzati per migliorare l'offerta al Botafogo per Luiz Henrique. Nessuna novità dal Brasile. L'accordo col calciatore c'è già da giorni, ma quello con il club di Textor no. In questo puzzle ad incastri rimane a bagnomaria anche Dennis Man, logicamente legato a doppio filo all'affare Henrique. L'esterno del Parma gradirebbe eccome il trasferimento in viola e trovare un accordo sullo stipendio non sarebbe un problema. Parma che chiede 15 milioni di euro. Fiorentina che lo valuta qualcosa in meno, ma alla fine un accordo si troverebbe anche con i ducali.

Infine Pablo Marì, escluso dai convocati di Bocchetti per la trasferta di Bologna. Qualcosa in difesa accadrà nel corso dei prossimi giorni, magari proprio a ridosso di febbraio. C'è una stretta di mano virtuale con il centrale spagnolo in scadenza con il Monza e in uscita sono da monitorare diverse situazioni. Quella dei due argentini, Moreno e Valentini, ma anche quella di Marin Pongracic. La Fiorentina potrebbe scegliere di mandarlo in prestito per provare a recuperarlo in vista della prossima stagione. Un sondaggio lo ha fatto il Bologna.

Alessandro Latini